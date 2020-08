forrige





Mexico med tredje flest dødsfall: – Føler meg ikke trygg

Mexico passerer Storbritannia i antall coronarelaterte dødsfall. Kun USA og Brasil har flere døde enn landet, som sannsynligvis har store mørketall.

Nå nettopp

1. august har totalt 46688 mennesker dødd med sykdommen Covid-19 i Mexico. I tillegg har landet bekreftet drøyt 424.000 smittetilfeller.

– Helt ærlig, så føler jeg meg ikke trygg i det hele tatt, forteller meksikanske Moises Gutierrez (24) til VG.

– Idioter

Gutierrez bor i Mexicos nest største by, Guadalajara, hvor han jobber i kundeservice for en stor bilutleier. Byen er hovedstad i delstaten Jalisco.

Han ser ofte folk som går ut i gatene uten munnbind, og ikke forholder seg til innførte smitteverntiltak.

– At de ikke viser hensyn gjør meg forbannet. Vi har en egoistisk kultur. Folk tar ikke vare på seg selv eller hverandre, og oppfører seg ærlig talt som idioter, mener han.

– TRIST: Moises Gutierrez synes dødstallene for Mexico er sørgelige. Selv har han astma, og er redd for å konsekvensene skulle han bli smittet. Foto: Privat

Ifølge tall fra Our World in Data, er 62 prosent av testresultatene i Mexico positive.

– Man har en ganske kritisk smittesituasjon, og tester altfor få, sier professor Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

Man har ikke prioritert å teste mange, men heller fokusert på å bare teste de sykeste, forklarer Bull. Det betyr at det sannsynligvis er store mørketall.

Hun beskriver situasjonen som uoversiktlig, og at det er smittetopper i ulike deler av landet.

– Uklarhet og utydelige signaler fra myndighetene har ført til utilstrekkelig oppfølging av krisen.

Ifølge The New York Times’ regiondelte oversikt over landet, er smitten verst i hovedstaden Mexico City. Der er 70.000 bekreftet smittet, og 7000 døde som følge av viruset.

– Begrenset hvor godt det kan gå

– Fattige er immune mot corona, hevdet guvernør Luis Miguel Barbosa i den meksikanske delstaten Puebla i mars. Internasjonale reiser er jo forbeholdt de rike, poengterte han.

Meksikaneren Luis de Ita kommer fra Puebla, men jobber i en startup-bedrift i Oslo. Egentlig skulle han hjemom i august, men nå sitter han coronafast i Norge.

JUEGO BONITO: Fotball er Mexicos mest populære sport. Selv idretten bærer preg av smitteverntiltakene, med tomme tribuner på Akron stadion i Guadalajara. Foto: ULISES RUIZ / AFP

De Ita beskriver situasjonen i hjemlandet som håpløs, og mener det er lite myndighetene kan ha gjort for å hindre utbruddene som nå skjer.

– Problemene i Mexico er strukturelle. Det er begrenset hvor godt man kan håndtere krisen der, akkurat som at det er begrenset hvor ille det kunne gått her i Norge, mener han.

HOLDER SMITTEVERNET HELLIG: En pilegrim deltar i den første messen i kirken Templo de la Piedad i Guadalajara, da meksikanske kirker åpnet igjen 26. juli. Foto: ULISES RUIZ / AFP

Luis de Ita mener fattigdom og dårligere helsevesen er noe av det som gjør at det uansett ikke kunne særlig mye bedre med Mexico enn hva det gjør nå.

– Når jeg snakker med venner hjemme, er den største bekymringen økonomien. Man tenker ikke så mye på viruset, når man må sørge for å få mat på bordet.

Varierende tiltak

Mexico er, i likhet med USA, satt sammen av flere delstater. Myndighetene i hver enkelt stat er ansvarlig for håndteringen lokalt, og det varierer mellom ulike stater hvor vellykket håndteringen har vært.

I staten Jalisco, hvor Moises Gutierrez bor, var det i en periode ulovlig å gå uten maske utendørs.

I mai døde en 30 år gammel mann i Guadalajara etter politivold, da han ble arrestert for å ikke ha på seg maske. I etterkant var det store demonstrasjoner i byen.

FRUSTRASJON: Demonstrasjoner i Guadalajara etter at 30 år gamle Giovanni López døde som følge av politivold. López skal ha blitt hardt skadet i pågripelsen, da han ikke hadde på ansiktsmaske. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

– Viruset gjør at alle problemene i Mexico eskalerer. Det som ikke fungerte før, fungerer enda dårligere nå, mener Luis de Ita.

Et annet tiltak man prøvde i Jalisco, var å stenge ned bedrifter. Det fungerte en periode, men folk var snart avhengig av å komme tilbake i jobb, sier Mises Gutierrez.

– Vi har ingen måte å leve på om vi ikke jobber, forteller han. Selv kan han jobbe fra hjemmekontor.

– Jeg er en av de heldige, sier Gutierrez.

TILBAKE I JOBB: Ansatte ved en Volkswagen-fabrikk i delstaten Puebla skal kurses ved arbeidsplassen før de kan komme tilbake til jobb. Foto: REUTERS/Imelda Medina

En nabo av Gutierrez døde nylig etter å ha blitt smittet av Covid-19. Da han så barnebarnet til den avdøde naboen ute i regnet, tilbydde han henne skyss.

– Hun var på vei til begravelsen, men hadde ikke med munnbind som anbefalt. Hun tok ikke smittevern på alvor. Da jeg kom hjem, desinfiserte jeg hele bilen, forteller Gutierrez. Han tilbyr ikke lengre skyss til bekjente.

Publisert: 01.08.20 kl. 02:20

