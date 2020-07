FEIL: WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus mener kommentarene fra USAs utenriksminister Mike Pompeo om at han er korrupt, er usanne. Foto: Denis Balibouse / X90072

Pompeo anklaget han for å være korrupt: – Usant og uakseptabelt, svarer WHO-sjefen

Mike Pompeo anklaget tirsdag WHO-toppen for å ha blitt «kjøpt av den kinesiske regjeringen». Nå slår WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus tilbake – og sier påstandene er usanne.

For mindre enn 10 minutter siden

USAs utenriksminister Mike Pompeo hevdet tirsdag denne uken at sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hadde blitt «kjøpt» av Kina i all hemmelighet.

Det var under et privat møte med britiske politikere denne uken at Pompeo, ifølge The Guardian, kom med et ekstraordinært angrep på Verdens helseorganisasjon. Han skal blant annet ha beskyldt WHO for å være «i Kinas lomme» og «ansvarlig for døde briter» som har gått bort under pandemien.

Pompeo skal ha fortalt de tilstedeværende at han trodde WHO var en politisk og ikke en vitenskapsbasert organisasjon og anklaget den nåværende generaldirektøren Tedros Adhanom Ghebreyesus for å være for nær Beijing.

– Kommentarene er usanne og uakseptable og uten fundament, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under torsdagens pressekonferanse.

KINA: USAs utenriksminister Mike Pompeo mener WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er «kjøpt» av Kina. Foto: ANDREW HARNIK / POOL

WHO: Vi fokuserer på å redde liv

– Kan du si noe om hvordan en organisasjon som WHO kan besvare en slik kommentar? lød et spørsmålet fra BBC under pressekonferansen.

– Vi har ikke vært tause. Vi ga en uttalelse, svarer Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

– Fokuset til hele vår organisasjon er å redde liv. Hvis det er én ting som virkelig betyr noe for oss, og som bør betyr noe for hele det internasjonale samfunnet, så er det å redde liv, legger han til.

Dr. Michael J. Ryan, leder for WHOs kriseprogrammer, sier at han er stolt over å kunne jobbe med Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi har jobbet syv dager i uken, 20 timer i døgnet de siste fire månedene. Å redde liv er det viktigste vi gjør. Ingen av oss er perfekte, men vi jobber for å redde liv, sier Ryan.

STOLTE: Dr. Michael J. Ryan og Dr. Maria Van Kerkhove sa torsdag ettermiddag at det viktigste for dem er å redde liv. Begge poengterte at de var stolte over å kunne jobbe i WHO og sammen med Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Ber verden om å ikke la seg distrahere

Det ble understreket flere ganger at WHO ikke vil la seg distrahere av disse kommentarene.

– Vi ønsker heller ikke at det internasjonale samfunnet skal la seg distrahere. En av de største truslene vi møter, er politiseringen av pandemien. Covid-19 respekterer hverken grenser, ideologier eller politiske partier. Jeg har sagt flere ganger, at Covid-politikk bør i karantene, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO-toppen appellerer til alle om å jobbe sammen:

– Politikk har gjort situasjonen verre. Det som er viktig, er solidaritet. Påstandene er usanne og uten fundament, gjentar han.

Publisert: 23.07.20 kl. 18:46

