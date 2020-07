– AVLYS Tokyo-OL: En demonstrant med med munnbind utenfor Nasjonalstadion i distriktet Yoyogi i Tokyo. Foto: ISSEI KATO / X90003

Japanere lunkne til å gjennomføre OL – 1 av 3 vil avlyse

Hver tredje japaner ønsker at Tokyo-OL avlyses for godt. Samtidig er landets økonomi avhengig av at lekene gjennomføres.

Hver tredje japaner mener de olympiske lekene i Tokyo bør avlyses, viser en spørreundersøkelse gjort av det japanske nyhetsbyrået Kyodo News.

Den samme undersøkelsen viser at færre enn 1 av 4 japanere gleder seg til neste års leker, mens 36 prosent av de spurte sier de mener lekene bør utsettes til senere enn 2021.

– Utsettelse og færre tilskuere vil ha store økonomiske konsekvenser, å avlyse lekene være på en helt annen skala, sier Japan-ekspert Eivind Lande, som har doktorgrad i japansk utenrikspolitikk.

Prestisjefullt

En spektakulær åpningsseremoni skulle forrige fredag markere åpningen av Tokyo-OL. Åpningsseremonien og lekene ville vært kronen på verket som utgjør statsminister Shinzo Abes rekordlange tid ved makten i landet.

I stedet markerte fyrverkeri fredag at nedtellingen til 2020-lekene starter: nå er det nok engang kun ett år igjen å vente.

fullskjerm neste ØNSKER INGEN OL: 75 prosent av de som ønsker å avlyse OL, oppgir ifølge Kyodo News at det ikke tror viruset kan bekjempes i nærmeste fremtid.

– Utsettelsen av lekene vil nok også ha konsekvenser for landets og statsministerens prestisje, sier Lande.

– Abe la i 2013 personlig mye i å garantere ovenfor Den olympiske komité at Japan var trygt etter Fukushima-ulykken to år tidligere. Han har hele tiden ivret etter å få til arrangementet, mye på grunn av prestisjen det vil gi.

– Jeg vil skape momentum slik at Japan igjen kan stige oppover i verden, sa Abe forrige måned, ifølge The Japan Times. Avisen skriver at Abes ettermæle avhenger av at lekene blir avholdt.

17. mars mente statsminister Abe fremdeles at OL kunne gjennomføres i 2020:

Også Tokyos guvernør Yuriko Koike mener lekene må avholdes neste år.

– Lekene må avholdes som et symbol på en verden som sammen har overvunnet denne coronasituasjonen, sa hun til Reuters etter sitt eget gjenvalg tidligere i juli.

Nederlag i likestilling

OL-feiringen i Tokyo har lenge hatt en slik timing at de ville stå som et siste punktum på Shinzo Abes tid som statsminister. Hans siste periode som leder for det liberaldemokratiske partiet går ut i september neste år.

Allerede i desember i fjor ble han den lengstsittende statsministeren i japansk historie. Da hadde han sittet ved makten i totalt 2887 dager.

CORONA-UTSATT: Åpningsseremonien for Tokyo OL skulle egetlig funnet sted forrige uke. Nå er den lagt til 23. juli neste år. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Likevel har han ikke klart å gjennomføre alt han lovet under valgkampen i 2013. Den gang planla han blant annet økt satsing på likestilling, og å få flere kvinner i arbeid.

I en tale i FN i 2013 sa han at han ønsket å skape et Japan hvor «kvinner kunne skinne». Målet var at 30 prosent av japanske lederstillinger skulle gå til kvinner innen 2020.

I 2018 var kun 12 prosent av lederstillingene besatt av kvinner, mens kvinner bare utgjorde 1 av 10 folkevalgte politikere.

Noen mener også at Abe har ønsket å gjennomføre en grunnlovsendring for å gjøre at landet igjen kan operere militært i utlandet.

Japans grunnlov ble skrevet av amerikanerne etter krigen. Grunnlovens paragraf 9 sier at landet ikke skal ha militære styrker for å gå til krig.

– Abe har gjennomført en omtolkning av grunnloven, som lar landet bruke Selvforsvarsstyrkene til å forsvare en alliert, men det er ingen revisjon av grunnlovsteksten, forklarer Lande.

Relativt stabil

Lande sier at Abe samtidig vil huskes som en relativt stabil leder.

– Abe har holdt en viss økonomisk vekst, og søkt et sterkere samarbeid med USA, sier Japan-ekspert Eivind Lande.

Blant annet har han beklaget Pearl Harbor-angrepet ovenfor president Obama i Hawaii, og sørget for at Japan har kjøpt flere amerikanske jagerfly.

– Samtidig har han hatt flere konfrontasjoner med naboen Kina, og inngått tettere allianser med India og Australia, som også viser motstand mot Kina.

I tillegg har landet under Abe undertegnet en frihandelsavtale med EU. Lande mener man kan si at Japan under den snart avtroppende statsministeren har søkt utover fra sin egen region i Nordøst-Asia.

