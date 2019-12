TO AV TRE FUNNET: Tamra McBeath-Riley (t.v.) og Phu Tran (t.h.) ble funnet etter henholdsvis 12 og 14 dager. Claire Hockridge (i midten) er fortsatt savnet. Foto: Politiet i Nordterritoriet

Reddet etter to uker i ødemarken i Australia

Etter at rasjoneringene tok slutt, overlevde turfølget i den glohete ødemarken ved å koke skittent vann fra et vannhull. Til slutt delte de seg for å søke hjelp. 14 dager senere er to av tre funnet i live.

Landskapet i området rundt byen Alice Springs – midt i det som gjerne kalles Australias røde senter – beskrives som ubarmhjertig: Tørt, glovarmt og øde.

Det var her bilen med tre personer satte seg fast i et elveleie 19. november.

Tamra McBeath-Riley (52) og partneren hennes Claire Hockridge (46), begge lokale fra Alice Springs, la ifølge venner ut på kjøretur sammen med kameraten Phu Tran, som var på besøk fra Adelaide sør i Australia. I tillegg var Tamras hund Raya med på turen.

Søndag, 12 dager etter at de la ut på tur, ble Tamra McBeath-Riley funnet av et søkehelikopter, etter at en lokal kvegdriver fant det han mente var uvanlige bilspor.

– Vi prøvde å komme oss ut mange ganger, men vi klarte det ikke. Elven var for stor, sa hun til reportere utenfor sykehuset i Alice Springs mandag, ifølge BBC.

Søket etter de to andre har fortsatt med uforminsket styrke, og tirsdag formiddag lokal tid – rundt klokken 02 natt til tirsdag i Norge – ble også 40 år gamle Phu Tran funnet i live.

Han ble funnet på en kvegfarm sør for byen Alice Springs, og hadde overlevd på grunnvann, skriver australske ABC.

Politiet er tirsdag på vei til stedet for å avhøre ham, forteller politisjef Pauline Vickery. Kvegdriveren som fant ham har allerede fått vite at Tran og Hockridge, som fremdeles er savnet, skilte lag for to dager siden.

– Det første han gjorde da han kom til kvegfarmen, var å finne tanken og skaffe seg vann, sier Vickery til ABC.

Kjeks og vodka

Til politiet har Tamra McBeath-Riley, som ble funnet først, delt flere detaljer om dagene i ødemarken – hvor det på denne tiden av året kan bli opp mot 40 grader.

Hun sier at reisefølget holdt sammen i en uke før de bestemte seg for å dele seg. Hockridge og Tran forsvant vestover, mens hun ble igjen.

NORDTERRITORIET: Den populære fjellformasjonen Uluru ligger i nærheten av byen Alice Springs hvor de tre kjørte ut fra. Foto: GREG WOOD / AFP

– På dagtid var det virkelig varmt, så vi gravde oss inn under bilen. Om natten sov vi i bilen, fortsetter hun, og forteller at de hadde med seg vann, litt vodka, kjeks og biffnudler på turen.

Etter noen dager ved bilen gikk de tre videre. De etterlot seg en lapp hvor det sto at de hadde gått vestover. Rundt 1,5 kilometer fra bilen fant de et vannhull. De kokte vannet, og filtrerte det gjennom en T-skjorte.

– Det var fortsatt ganske skittent, ikke hygienisk vann. Men det holdt dem i live, sier Pauline Vicary i det lokale politiet til Australian Broadcasting Corps.

Vicary sier til australske ABC at de tre etter en uke i ødemarken begynte å bli redd for at de aldri ville bli funnet.

– Tran og Claire bestemte seg for å gå nordover. De hadde med seg GPS og et kompass, sier hun.

McBeath-Riley forteller at beslutningen om å dele seg ikke var enkel. Hun ble igjen med hunden, som hun fryktet ikke ville overleve gåturen.

– Den raskeste måten å bli funnet på er å gå, og det er tryggere når man er to.

Det er uklart om hunden ble funnet sammen med henne.

Publisert: 03.12.19 kl. 04:47

