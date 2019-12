FLERE VOLDTEKTER: En kvinne i Kolkata tenner et lys i en markering for en 27 år gammel kvinne som ble gjengvoldtatt og brent levende forrige uke. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / X01402

På vei for å vitne i voldtektssak - ble satt fyr på av de tiltalte

Den 23 år gamle indiske kvinnen kjemper for livet etter at hun ble satt fyr på på vei til toget torsdag morgen. Politiet har pågrepet fem menn for drapsforsøk.

Enda en brutal voldtektssak ryster India, en liten uke etter at en 27 år gammel kvinne ble gjengvoldtatt og etterpå brent levende i byen Hyderabad.

Torsdag morgen var en 23 år gammel kvinne på vei til toget i byen Unnao i delstaten Uttar Pradesh. Hun skulle til byen Rae Bareli for å vitne i saken mot to menn som er tiltalt for å ha voldtatt henne i mars i år.

Nå ligger hun på sykehus i hovedstaden New Delhi med brannskader over 90 prosent av kroppen.

– De neste 48 til 72 timene er kritiske for om hun kommer til å overleve eller ikke, sier en lege ved sykehuset Safdarjung til Times of India.

Ifølge Gaurav Kumar Tripathi i det lokale politiet har kvinnen fortalt at hun ble angrepet og satt fyr på på vei til togstasjonen av de to mennene hun skulle vitne mot. De hadde blitt løslatt på prøve tidligere i år.

I tillegg hadde de fått med seg fedrene sine og en nevø, mener politiet, som har pågrepet alle de fem mennene mistenkt for drapsforsøk og trusler.

KREVER ENDRING: Kvinner over hele India har denne uken demonstrert mot voldtektene i landet. Her i Kolkata onsdag denne uken. Foto: Bikas Das / AP

Nå krever Indias kvinnekommisjon en detaljert rapport over hendelsen fra politiet i Uttar Pradesh, i tillegg til en oversikt over alle slike saker i delstaten. De hevder at mange slike overgrep utføres av folk som er blitt løslatt ved kausjon, skriver Times of India.

– Så mange voldtekter utføres av folk som allerede er dømt for voldtekt eller som allerede er involvert i en voldtektssak og som er ute av fengsel på grunn av kausjoner, sier Swati Maliwal, formann for kvinnekommisjonen i Delhi.

Hun startet tirsdag en sultestreik for å forlange dødsstraff for alle landets voldtektsmenn, skriver hun på Twitter.

India har store utfordringer når det kommer til seksualisert vold mot kvinner. Ifølge tall fra DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i landet 2018, men mørketallene antas å være store.

16 desember er det også syv år siden gjengvoldtekten av en 23 år gammel student i New Delhi. Saken vakte avsky verden over, og brakte vold mot indiske kvinner på agendaen. Hun ble voldtatt av flere menn 16. desember 2012, og døde av skadene.

