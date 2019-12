FRI MANN: Russeren Mikhail Botsjkarev ble løslatt i oktober i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Spionsaken mot Mikhail Botsjkarev: Krever unnskyldning fra Stortinget

Russiske myndigheter er ikke ferdige med saken rundt Mikhail Botsjkarev, som i fjor ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet på Stortinget. Nå krever russerne en beklagelse fra Norge – igjen.

Bakgrunnen for at russeren ble pågrepet av PST var fordi han angivelig hadde utvist mistenkelig atferd under et IT-seminar, som var i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Et halvt år senere ble saken henlagt på bevisets stilling i april i år.

Men nå tyder altså mye på at russiske myndigheter ikke er ferdige med saken.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS skal Norges ambassadør Rune Resaland nemlig ha fått beskjed om følgende da han møtte lederen av det russiske parlamentets internasjonale komité Konstantin Kosatsjev tirsdag denne uken:

De ønsker en unnskyldning fra Stortinget og mener det bilaterale samarbeidet mellom Stortinget og Russland ikke kan utvikle seg fordi det er overskygget av spionsaken. Kosatsjev kaller det hele «en provokasjon fra norske sikkerhetstjenester», og sikter med det til PST, skriver TASS.

– Ballen er nå på norsk side. Vi forventer en omfattende, tydelig og tilfredsstillende reaksjon fra det norske Stortinget, sier Kosachev.

PRINTERNEKT: Stortinget innførte printernekt etter pågripelsen av Mikhail Botsjkarov. Foto: Oda Leraan Skjetne

Lederen av det russiske parlamentets internasjonale komité hevder videre at de to ganger har forsøkt å få en avklaring og unnskyldning fra Stortinget, en gang skriftlig og en gang gjennom Russlands ambassadør i Oslo.

– Så langt har ikke dette skjedd, til vår dype beklagelse. Vi forstår ikke årsakene til stillheten fra det norske Stortinget, sier Kosatsjev.

Stortingets avdelingssjef Eivind S. Homme ved internasjonal avdeling skriver i en e-post til VG at «både det russiske Føderasjonsrådet og den russiske ambassaden i Oslo henvendte seg skriftlig til Stortinget om denne saken høsten 2018».

– Begge brev ble besvart. Stortinget har ikke fått noen formell henvendelse fra russisk side om saken etter dette. Fra Stortingets side har det konsekvent blitt vist til at dette var en sak for påtalemyndigheten alene, og ikke en politisk sak der Stortinget ville være involvert, skriver Homme.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har så langt ikke har besvart VGs henvendelser.

I intervjuet med TASS understreker lederen av det russiske parlamentets internasjonale komité Konstantin Kosatsjev at det multilaterale samarbeidet, hvor flere land er involvert, vil fortsette som før, blant annet gjennom Arktisk Råd og Østersjørådet.

Også før saken ble henlagt krevde russiske myndigheter en unnskyldning fra Norge. I likhet med Mikhail Botsjkarev selv, har russiske myndigheter stått fast på at anklagene mot ham var falske.

Da saken ble henlagt i april uttalte hans daværende forsvarer Hege Aakre følgende til VG:

– Jeg vil påpeke at grunnen til at han slapp ut av fengsel var at en norsk dommer mente at det ikke var nok mistankegrunnlag i saken til å holde han videre fengslet.

