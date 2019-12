Søstrene drepte sin far etter mishandling

De tre søstrene ble i årevis utsatt for mishandling og seksuelle overgrep av sin egen far. Til slutt orket de ikke mer - og drepte ham. Det russiske folket er delt i spørsmålet om søstrene bør straffes for mordet eller ikke.

Han overvåker dem natt og dag. Til enhver tid vil han vite hvem jentene skal treffe. Han sparker dem. Slår dem i hodet med en pistol, tvinger dem til oralsex og kaller dem horer og tisper.

