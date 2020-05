PRESIDENTEN: Vladimir Putin på besøk på Kommunarka, et sykehus som har spesialisert seg på corona-behandling. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kreml

Russland benekter at mirakel-tallene er juks

Russland har flere bekreftet corona-smittede enn Spania, Storbritannia og Italia – men likevel bare en brøkdel så mange døde. Moskva avviser at de jukser med dødstallene.

– Vi har aldri manipulert offisiell statistikk, sa visestatsminister Tatjana Golikova på en pressebrifing tirsdag, melder Tass.

Hun fikk spørsmål etter at Financial Times skrev at de reelle dødstallene i Russland kan være 70 prosent høyere enn det står i den offisielle statistikken. Avisen viste til en analyse av antall døde i storbyene St. Petersburg og Moskva i april 2020 sammenlignet med tidligere år.

Da Golikova møtte president Vladimir Putin mandag, fortalte hun om mirakel-tallene for Russland:

– Dødsraten er 7,6 ganger mindre i Russland enn i snitt for verden, sa visestatsministeren.

VGs store oversikt bekrefter at en svært liten andel av de coronasmittede dør sammenlignet med andre land. I Russland dør 0,9 prosent av dem som blir bekreftet smittede. For hele verden er tallet 6,8 prosent. Og 5,9 prosent for USA, 11,8 prosent for Spania og 14,4 prosent for Storbritannia.

Norge? 2,7 prosent. Alt ifølge VGs oversikt.

Her er tallene:

Russland: 232.243 bekreftet smittede – 2116 døde.

Spania: 228.030 bekreftet smittede. 26.920 døde.

Storbritannia: 226.463 bekreftet smittede – 32.692 døde.

Italia: 219 814 bekreftet smittede- 30.739 døde.

– Jeg vil understreke at de tallene som jeg la fram på møtet med Putin, er sanne. Dødsraten er 7,6 ganger mindre i Russland enn globalt, gjentok Golikova, ifølge Tass.

Opposisjonen i Russland – som ikke er synlig i den politiske debatten, men som ytrer seg på sosiale medier – mer enn antyder at det er talljuks.

VISESTATSMINISTER: Tatjana Golikova. Foto: ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL / P / SPUTNIK POOL

– Dette er den største helten i coronakampen, tøyser en opposisjonskonto på Twitter – og viser bilde av direktøren i Russlands svar på Statistisk sentralbyrå.

Men allerede for et par uker siden skrøt Anna Popova, sjefen for kontrollorganet for helsesaker – Rospotrebnadzor – til Putin at den lave dødeligheten i Russland skyldes at smitten er håndtert på en god måte.

WHO (Verdens helseorganisasjon) har heller ikke påpekt noe juks fra russerne.

Men i en artikkel i Moscow Times kommer det frem at Russland teller dødsfallene på en annen måte enn mange andre land.

Flere land klassifiserer dødsfallet automatisk som corona-relatert om den døde har testet positivt. Russland derimot tar ikke med en person som har testet positivt, men som dør av andre årsaker.

– Jeg mener at Russland teller nøyaktig, mens andre, som Italia, Belgia og USA, opererer med for høye tall, sier Andrej Tsjernjajev ved Moskva bys helseministerium til Moscow Times.

– Vi kan ikke telle alt som corona-relatert, det ville bli feil, sier Grigorij Frank, professor og ansatt i det russiske helseministeriet, til Ekho Moskva.

– Jeg har selv diagnostisert flere pasienter som døde av coronaviruset, enn det som har kommet fram i de offisielle statistikken, sier en anonym patolog i St. Petersburg til Moscow Times.

– Som en kollega av meg spøker med: Vi vil trolig se på HBO om omtrent 30 år de virkelige tallene, sa Aleksandr Anjukov, lege ved et Moskva-sykehus, til proekt.media nylig.

Med det refererte han til at sannheten om Tsjernobyl kom fram på HBO-serien i 2019 – etter at atomkraftulykken skjedde i 1986.

Vanjukov sa at han tvilte på den offisielle russiske statistikken.

Tirsdag ble det kjent at Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, har testet positivt. Tidligere har statsminister Mikhail Misjustin gjort det samme. Putin sjekkes jevnlig, men foreløpig har alle tester vært negative.

Peskovs kjendiskone, kunstløpsstjernen Tatjana Navka, skrev på Instagram at både hun og mannen er syke. Hun skriver at kvinner tydeligvis fikser sykdommen lettere, og at Peskovs situasjon er verre.

Putin-talsmannen skal ikke ha truffet presidenten på lang tid. Putin ses hver dag på russisk tv i video-møter med ulike politikere.

Publisert: 13.05.20 kl. 09:38

