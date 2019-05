UT MOT TRUMP: Richard Painter er en profilert og hard kritiker av USAs president. Han tok imot VG hjemme i Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bush-etikksjef til VG: Derfor må Trump stilles for riksrett

MENDOTA HEIGHTS, MINNESOTA (VG) Hjemme i Minnesota går etikksjefen til den tidligere republikanske presidenten George W. Bush hardt ut mot Donald Trumps oppførsel og ulovligheter.

– Jeg trodde at han kom til å bli et problem. Men han er blitt enda verre enn jeg fryktet, sier Richard Painter, den anerkjente jusprofessoren som jobbet for Bush i Det hvite hus i 2,5 år i 2005 til 2007.

Han viser VG rundt i hjembyen Mendota Heights utenfor Minneapolis, og tar oss senere med på University of Minnesota Law School hvor han holder dagens forelesning for fremtidens jurister.

Mannen som har vært republikaner i hele sitt liv – men som byttet side og stilte som demokrat under Senatsvalget i Minnesota i fjor – er kjent som en nådeløs kritiker av USAs president Donald Trump .

Ga instruks

Men denne vakre maidagen i Minneapolis snakker han i nøkterne vendinger om hvorfor han mener at demokratene i Kongressen simpelthen er nødt til å starte en riksrettsprosess etter det som hittil er kjent fra FBI-spesialetterforsker Robert Muellers rapport.

Trump påstår at rapporten frikjenner ham, men i det som ikke er sensurert i det 448 sider lange dokumentet, heter det bare at Mueller ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland.

Rapportens del om såkalt obstruksjon inneholder derimot en rekke konkrete eksempler på hvordan presidenten faktisk gjorde dette, blant annet da han ringte hjem til sin sjefsadvokat Don McGahn og instruerte han om å fjerne Mueller.

TRUER TRUMP: Nancy Pelosi sier at USA er i en konstitusjonell krise. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Nancy Pelosi sier at Trump er en farlig president som bryter med konstitusjonen. Grunnloven sier at en president skal stilles for riksrett dersom han begår store forbrytelser og forseelser. I denne situasjonen er bevisene veldig klare mot Trump, sier Painter, og tilføyer:

– Demokratene kan ikke ha det begge veier. De kan ikke gyve løs på en ny presidentvalgkamp og si at de fant masse bevis på at Trump begikk forbrytelser og forseelser, men at de ikke gjorde noe med det. Jeg mener at det må startes en riksrettsprosess og gjøres et forsøk på å bli kvitt ham, i hvert slik at det sendes en beskjed til velgerne om at dette er en farlig president.

Det koker i amerikansk politikk. Pelosi sier at USA er i en konstitusjonell krise. Demokratene har stevnet justisminister William Barr fordi han nekter å gi fra seg de siste 36 sidene av Muellers rapport.

Massivt opprop

Justiskomiteen i Representantenes hus har også vedtatt en uttalelse der Barr blir kjent skyldig for å ha utvist ringeakt for de folkevalgte.

På toppen av dette har mer enn 800 tidligere føderale politi- og statsadvokater undertegnet et opprop hvor det heter at Trump burde vært stilt for retten.

JOBBET FOR BUSH: Richard Painter jobbet i Det hvite hus som etikksjef fra februar 2005 til juli 2007. Foto: Thomas Nilsson / VG

Painter mener «det ikke er noen unnskyldning for» og at «det er totalt uakseptabelt» at ikke hele rapporten er frigitt til Kongressen.

– Men i det vi kan lese, ser vi at det var en haug med eksempler på en sammensvergelse med Russland, men at det ikke er noe bevis for å tiltale ham for en kriminell konspirasjon. For å bevise en kriminell konspirasjon må du vise at Trump eller noen i hans kampanje planla forbrytelsen sammen med russerne. Vel, russerne trenger ikke hjelp fra noen i Trump-kampanjen for å gjøre kriminelle ting. Men det er flere eksempler på hvordan Trump-kampanjen tok imot denne hjelpen, sier Painter.

I den andre delen av rapporten beskriver Mueller minst ti tilfeller hvor USAs president hindret eller forsøkte å hindre rettens gang.

Painter beskriver dette som Muellers veikart mot en riksrettssak.

– Spørsmålet er om han er skyldig i juridisk obstruksjon. Da må vi se på grunnloven. Kan presidenten hindre sin egen etterforskning? Der følger Justisdepartementet, under ledelse av William Barr, en såkalt Unitary Executive Theory, som i praksis sier at presidenten ikke kan hindre rettens gang med unntak av at han personlig makulerer bevis. Barr vil aldri være enig i at en president kan tiltales for noe som helst. Mitt svar er at denne teorien er tullprat. Vi hadde den amerikanske revolusjonen av en grunn – og det var fordi vi ikke ville velge en konge for fire år av gangen.

FIKK DRAKT: Donald Trump fikk drakten til årets baseballmestre Red Sox under en tilstelning i Det hvite hus torsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Han mener likevel at Mueller ikke ønsket å utfordre dette synet som er så sterkt i konservative, juridiske kretser, og at det var årsaken til at han overlot skyldspørsmålet til Barr.

Barr leste ikke

William Barr landet på nei, men har senere bekreftet at han ikke engang har sett på Muellers underliggende bevis.

Barr ble nominert av Trump kort tid etter at han i et 19 siders brev utredet for sitt syn om at USAs president ikke kan begå obstruksjon.

Da han fikk justisministerposten, skrev Painter et leserbrev i USA Today om at Barr umiddelbart måtte erklære seg inhabil.

– Årsaken var at han hadde vært i et jobbintervju med Trump om å bli hans personlige advokat i Muellers etterforskning. Han allierte seg allerede da med Trumps folk, sier Painter, og rister lett på hodet.

Han er enda mer hoderystende til at Trump og hans team gjentatte ganger har påstått at de samarbeidet hundre prosent med Muellers team.

Sannheten er at Trump nektet å stille i avhør - og i sine skriftlige svar på Muellers spørsmål svarte han «Jeg husker ikke» mer enn 30 ganger.

– Det var akkurat det samme som skjedde i Watergate. Jeg var 12 år gammel og så høringene på TV hvor Nixons stabssjef H.R. Haldeman svarte «Jeg kan ikke huske» på alle spørsmål. På ungdomsskolen i lang tid etterpå svarte vi bare «Jeg kan ikke huske» hver gang læreren spurte om noe, sier Painter og ler lenge.

PÅ FORELESNING: Richard Painter jobber som professor med etikk og økonomi som spesialfelt på University of Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

Så blir han seriøs igjen. Han er rystet over at Trump ringte Vladimir Putin i halvannen time i forrige uke og blant annet snakket om Muellers rapport.

– Vi har en retusjert rapport om Russlands innblanding i valget, som Kongressen ikke engang har fått fordi det er stemplet som klassifisert informasjon, og han snakker altså med Vladimir Putin?

Painter er daglig sjokkert over det som skjer i amerikansk politikk og i Trump-administrasjonen. Han hadde helt andre regler i sin tid i Det hvite hus.

– Ekstremt farlige

Gjennom etikkorganisasjonen CREW har Painter stått bak mange søksmål mot Trump-administrasjonen.

– Det florerer av finansielle interessekonflikter, både de som er ekstremt farlige og de som er ulovlige. Mange av investeringene Trump har gjort er i land som ikke er demokratier, sier Painter, som også snakker om Trumps eiendommer, hoteller og golfklubber.

– Det interessante er ikke bare det han eier, men det han skylder. Alle forretningsimperium som driver med eiendom har masse gjeld. Du trenger gode forhold til banker. Og det vi vet om Trump, er at hans forhold til amerikanske og europeiske banker har vært elendig siden 1993. De ville ikke låne noe penger til ham fordi han ikke betalte gjelden sin.

8. mai skrev New York Times at Trump tapte over ti milliarder kroner fra 1985 til 1994.

– Så vi vet ikke hvor han får pengene sine fra. Vi har ikke visst det på 25 år. Hvem fører penger inn i Trump-systemet og hva er betingelsene? sier Painter.

Trumps finansminister Steven Mnuchin har sagt nei til å utlevere Trumps selvangivelser. Painter mistenker at det står noe om Trumps finanser i de svarte blokkene i Muellers rapport.

I TRØBBEL? William Barr burde erklært seg inhabil i behandlingen av Mueller-rapporten, mener Richard Painter. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Han nevner også Trumps konstante angrep på valgprosessen. Trump har de siste dagene sagt at han perioden hans som president bør utvides, fordi han mener at Muellers etterforskning saboterte to år for ham.

– Det er galskap. Og han har sagt gjentatte ganger at han vil fengsle sin motstander Hillary Clinton.

Biden kan vinne

Senere, når vi kjører mot universitetet, sier Painter at det er en god sjanse for at Trump vinner presidentvalget neste år.

Trump er mindre upopulær enn på lenge. På RealClearPolitics barometer som viser gjennomsnittet av meningsmålinger om presidentens såkalte godkjentrating, har han nå krøpet opp til 45,1 prosent.

Painter er kritisk til flere av demokratenes valgkampsaker og mener at de beveger seg for mye til venstre.

– Men Joe Biden kan slå Trump. Bernie Sanders kan også klare det, hvis han slutter å bruke ordet «sosialisme». Det klinger dårlig i USA.

Publisert: 11.05.19 kl. 16:24