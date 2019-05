UT AV LIVMOREN MIN: Demonstranter for abortloven i Alabama 14. mai i år. Foto: CHRISTOPHER ALUKA BERRY / X03252

USA: Hundrevis av begrensninger i abortloven de siste årene

En rekke delstater i USA har de siste årene innført til sammen over 400 innskrenkninger i abortloven. Nå venter flere stater på å få godkjent et totalforbud.

Delstaden Missouris folkevalgte forsamling vedtok fredag å forby abort etter uke åtte, melder NBC News. Forbudet gjelder også ved voldtekt og incest, men ikke dersom det er fare for liv og helse.

Det er forventet at den republikanske guvenøren Mike Parson vil signere lovforslaget.

Forbudet i Missouri kommer etter at delstaten Alabama tidligere denne uken vedtok den strengeste abortloven i USA.

Loven innebærer nærmest et totalforbud mot abort, og gjør ingen unntak dersom graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Alabamas omstridte abortlov har skapt sterke reaksjoner verden rundt. Tusenvis har delt sin aborthistorie under emneknaggen #YouKnowMe.

Men Alabama er ikke alene.

Ifølge forskningsinstituttet Guttmacher, som støtter retten til selvbestemt abort, har en rekke stater siden 2011 innført over 400 innskrenkninger i abortloven sammenlagt.

Oklahoma og Texas har foreslått totalforbud mot abort, slik som Alabama. Lovforslagene er foreløpig ikke vedtatt.

25 HVITE MENN: Republikanerne stiller sterkt i den folkevalgte forsamlingen i Alabama, og har 27 av 35 seter. Disse 25 mannlige republikanerne stemte for å gjøre abort ulovlig tidligere denne uken. Foto: alsenaterepublicans.com

Mange stammer inn

Syv delstater har vedtatt lover som innskrenker abortrettigheter i år. The New York Times har publisert en oversikt over stater som har eller forsøker å stramme inn abortloven.

Flere av disse statene har innført en seksukersgrense, som i USA har fått navnet «Hjerteslagloven».

Når fosteret er seks uker gammelt kan leger oppdage hjerteslag. Siden kvinner ofte ikke vet at de er gravide når de er seks uker på vei, regner flere seksukersgrensen som en form for totalforbud, ifølge Forbes.

Forbes forklarer de nye lovene i de ulike delstatene slik:

Georgia har vedtatt et totalforbud mot abort etter seks uker, men staten har gjort unntak for voldtekt og incest – så lenge det foreligger en politianmeldelse.

I Ohio kan kvinner ta abort fram til uke fem i svangerskapet. Etter uke fem er det totalforbud, også når graviditeten er et resultat av voldtekt og incest.

Mississippi har vedtatt et totalforbud etter uke seks. Her er det også ingen unntak for voldtekt og incest.

I Kentucky er seksukersgrensen vedtatt, men blokkert av en føderal dommer.

Louisiana, Minnesota, Missouri, New York og Texas venter på godkjenning av lovforslaget om seksukersgrensen.

De fleste stater har fulgt «Roe-standarden», etter dommen i Roe mot Wade fra 1973, som slår fast at abort er lovlig fram til fosteret er levedyktig. Et foster er vanligvis levedyktig mellom uke 24 og 28 i graviditeten.

Roe mot Wade Roe mot Wade er en amerikansk domsavsigelse som i praksis legaliserte abort i USA.

I 1973 slo amerikansk Høyesterett fast at kvinners rett til selvbestemt abort er en grunnlovsfestet rettighet.

Dommen førte til at stater som kriminaliserte abort måtte legalisere abort fram til fosteret er levedyktig, altså fram til mellom 24 og 28 uker. Kilde: Wikipedia Vis mer vg-expand-down

Politisk mulig

Etter president Donald Trumps høyesterettskandidat Brett Kavanaugh ble utnevnt som høyesterettsdommer i fjor, var mange bekymret for at han ville undergrave Roe mot Wade-dommen.

Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

– Etter utnevnelsen av Kavanaugh har lovgivere rundt om i landet konsentrert seg om abort, sier analytiker ved Guttmacher-instituttet Elizabeth Nash til The New York Times.

– Konservative lovgivere har konsentrert seg om å vedta begrensninger i abortloven, som de håper vil få motstand og ende opp i retten. Slik kan retten undergrave abortrettighetene, påstår hun.

CNN skriver at høyesterettsdommerne de kommende dagene skal vurdere saker der lavere rettsinstanser har blokkert lovforslag som strammer inn dagens abortrettigheter.

Kavanaughs stemme vil kaste lys over abortlovens fremtid.

ØNSKER ENDRING: Skuespiller Busy Phillips har bedt kvinner dele aborthistorier under emneknaggen #YouKnowMe. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 17.05.19 kl. 19:45