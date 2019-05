Flyulykken i Moskva: Aeroflot avviser at pilotene brøt instrukser

Aeroflot har fredag kveld gått ut og avvist meldinger i russiske media om at pilotene brøt instruksene i forbindelse med flybrannen i Moskva, der 41 mennesker mistet livet.

Flyselskapet har valgt å gå ut etter at nyhetsbyrået RIA Novosti og andre medier tidligere fredag meldte at det foreløpig ikke er funnet tekniske mangler, og etterforskernes hovedteori er at ulykken skyldes pilotfeil.

– Aeroflot avviser opplysninger i mediene om at mannskapet på SSJ-100-flyet brøt instrukser, skriver Interfax.

Flyselskapet mener at mediene har feiltolket et dokument fra den russiske luftfartsorganisasjonen Rosavia. Aeroflot understreker at det ikke er noen konklusjoner om pilotfeil eller at de har brutt noen instrukser.

Det var 73 passasjerer og en besetning på fem om bord i Aeroflot-flyet, som var på vei til Murmansk på Kolahalvøya i Russland. Flyet måtte returnere til Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva kort tid etter avgang, da det brøt ut brann.

Bare én i besetningen, en mannlig flyvert, mistet livet i ulykken. Ifølge russiske media har de fire øvrige, blant dem to piloter, nå blitt utskrevet fra sykehus.

Samtidig melder MAK, organisasjonen som gransker ulykken, fredag kveld at de nå har avsluttet dekrypteringen av de svarte boksene fra ulykkesflyet.

– Nå gjenstår det å analysere denne informasjonen, heter det i en pressemelding fra MAK, som understreker at de jobber uavhengig av undersøkelseskommisjonen som regjeringen har nedsatt.

Granskerne har tidligere opplyst at de jobber ut fra tre mulige teorier: 1. menneskelige feil hos piloter, flygeledere eller personer som har vedlikeholdt flyet, 2. tekniske feil ved flyet eller 3. dårlig vær.

Til etterforskningen har de blant annet opptak av samtaler mellom pilotene, mellom flyet og flygelederne, prøver av flybensinen og videoopptak.

Flyet var altså på vei til Murmansk. Tirsdag skal den største byen på Kola-halvøya – ikke langt fra norskegrensen – ha en stor minneseremoni til ære for ofrene. Ifølge guvernørkontoret var det åtte døde fra Murmansk by og ytterligere fire fra de omkringliggende småbyene. Ytterligere 14 omkomne med tilhørighet til Kola-området, blir etter de pårørendes ønske begravet andre steder i Russland, skriver Vetjernij Murmansk.

Ulykkesflyet var at typen Sukhoj Superjet 100 – som har vært russisk flyindustris prestisjeprosjekt. De gamle passasjerflyene fra sovjettiden – blant annet Tupolev og Iljusjin – hadde et dårlig rykte, og med det nye flyet skulle Russland vise verden at de også er en flyprodusent å regne med.

På initiativ fra president Vladimir Putin sprøytet staten inn milliarder i prosjektet.

