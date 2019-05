Gråtkvalt Theresa May går av som Storbritannias statsminister

Etter flere dager med spekulasjoner bekrefter Theresa May at hun gir seg som leder av Det konservative parti 7. juni.

I en følelsesladd tale kunngjorde hun sin avgang utenfor statsministerkontoret i Downing Street fredag formiddag.

– Det er i landets beste interesse at en ny statsminister leder landet, var den klare beskjeden fra Theresa May.

Hun blir imidlertid sittende inntil en ny statsminister er valgt, så den endelige exit-datoen er foreløpig usikker.

Hun har vært under hardt press den siste tiden, og avgangen har vært ventet. Siden i fjor sommer har hun hele tre ganger forsøkt å få gjennom en skilsmisseavtale med EU – uten å lykkes.

I TÅRER: Theresa May var tydelig preget da hun meddelte at hun går av som statsminister. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

– Mitt livs ære

May ankom nummer 10 Downing Street klokken 09.44, norsk tid, der hun møtte lederen for 1922-komiteen, sir Graham Brady. Etter møtet offentliggjorde hun resultatet: May-exit.

– Det er svært beklagelig at jeg ikke har klart å levere brexit. Jeg har gjort alt jeg kunne for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte brexitavtalen med EU, men dessverre har jeg ikke lykkes, sier May.

Det var fredag planlagt å publisere et fjerde forslag til utmeldingsavtale, men en ny runde med Mays brexit-plan møtte stor motstand, og ble av mange ansett som unødvendig.

7. juni var egentlig datoen Parlamentet skulle stemme over hennes fjerde forslag, men blir altså istedenfor datoen hun fratrer som leder for Det konservative parti. Datoen vil også bli startskuddet for kampen om partilederrollen.

Da May fortalte at statsministerposten hadde vært et ærefullt oppdrag, brast stemmen og hun ble tydelig preget.

– Jeg vil om kort tid forlate jobben som har vært mitt livs ære å ha. Den andre kvinnelige statsministeren, men med sikkerhet ikke den siste. Jeg går av uten å bære nag, og med en enorm og vedvarende takknemlighet for å ha hatt muligheten til å tjene landet jeg elsker, sier May.

Ifølge førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, vil en ny statsminister kunne være klar i slutten av juli.

– Parlamentsgruppen i Underhuset vil så rydde i de aktuelle kandidatene til det står to igjen. Deretter skal partimedlemsmassen, altså grasrota i partiet, stemme over disse to. Det tar tid, så det tar noen uker fra to kandidater er klare til vi står igjen med en vinner, sa Mustad til VG tidligere fredag.

– Ingen tydelig vei videre

Mays avgang etterlater et parti i krise, mener førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jan Erik Grindheim.

– Problemet er at det ikke er noen tydelig vei videre. Det er ingen som står klar for å ta over, og det er en stor utfordring for et politisk parti. Alle har egne ambisjoner, og ingen noen idé om hvor partiet skal gå, sier Grindheim til VG.

– De Konservative har vel knapt vært i en slik krise i moderne tid, og ikke engang trusselen om Labour-overtagelse ser ut til å kunne samle partiet.

Klar favoritt til ny partileder og statsminister er ihuga brexit-tilhenger Boris Johnson.

– Men Johnson er nok ikke hard nok til å få presset gjennom en plan for brexit. Jeg frykter dette går mot en hard brexit, eventuelt en ny folkeavstemning, sier Grindheim.

Publisert: 24.05.19 kl. 11:06 Oppdatert: 24.05.19 kl. 11:41