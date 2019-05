RENT: Slik så barnerommet ut etter at noen hadde tatt seg inn i Nate Romans hus. Foto: Privat

«Innbruddstyv» skrubbet do og støvsugde

Amerikanske Nate Roman skal ha opplevd et merkelig «innbrudd»: «Tyven» vasket og ryddet huset hans. Politiet har ingen mistenkte i saken.

– Ingenting var ødelagt, ingenting var stjålet … bare anordnet på en skummel måte, sier Nate Roman (44) fra Massachusetts til NBC.

I forrige uke delte han dette bildet på Facebook – av en dorull pyntet med en gjennomført rose laget av dopapir:

DORULLBLOMST: Slik kan det også gjøres. Foto: Nate Roman

Men hvem står egentlig bak «kunstverket»?

Ifølge Roman selv tok en fremmed seg inn i huset hans mens han var på jobb, muligens via en bakdør som kan ha stått åpen.

Han og sønnen oppdaget flere merkelige ting da de kom hjem:

«Grunnen til besøket var vasking og rydding av badene og soverommene mine. De redde opp sengene, støvsugde teppene, skrubbet toalettene og etterlot dopapir-roser».

Ryddet i sønnens kosedyr

Nate Roman forteller til TV-kanalen at huset luktet klor og andre vaskemidler. Sønnens rom, som var rotete da de dro hjemmefra om morgenen, var nå plettfritt. Inkludert plasseringen av sønnens kosedyrsamling.

Det var kun kjøkkenet som ikke var rengjort.

– Jeg ble øyeblikkelig bekymret for at noen var i huset, sier han og forteller videre at han kontaktet politiet.

I det livlige kommentarfeltet under facebookposten forteller han at politiet tok det hele svært seriøst, undersøkte hele huset hans og intervjuet naboer.

Marlborough-politiet sa tirsdag til NBC at de ikke har noen mistenkte eller ledetråder i saken.

HUSEIER: Nate Roman undrer seg over hva som kan ha skjedd. Foto: Privat

Et rengjøringsfirma?

– Det har ikke kommet noe nytt fra politiet, men jeg håper noen står frem, skriver Roman til VG lørdag formiddag.

– Jeg har mistanker om hva som skjedde, men jeg vet jo ikke.

44-åringen tror nemlig at et noen fra et rengjøringsfirma har blandet hans hus med et annet.

– Det er fremdeles rart og ekkelt som F..., skriver han på Facebook.

– Jeg har ikke peiling på hva jeg skal tro om dette.

Etter hendelsen har han byttet låser. Han sier til NBC at han alltid skal huske å låse og å sette på alarmen fra nå av.

Publisert: 25.05.19 kl. 15:35