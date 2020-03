FORSØKTE FLERE GANGER: Ayman Khalaf (25) Khalid Mohammed (27), Ahmed Rafik (25), forteller om øyeblikket de tok seg over til Hellas denne uken. Foto: Harald Henden, VG

Sendt tilbake av Hellas: «Vi ble slått, fratatt penger og strippet nakne»

EDIRNE (VG) Alle de unge mennene VG snakker med langs den greske grensen beskriver det samme. Da de forsøkte å ta seg inn i Hellas, ble mange sendt tilbake til Tyrkia forslåtte, uten sine eiendeler og bare i undertøyet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er fredag kveld, og langs en elv, bare noen hundre meter fra Hellas, sitter det fire utmattede unge afghanske menn.

En av dem, 21-åringen Mahmoud Hafesi, har nesten mistet stemmen, og mens solen er i ferd med å gå ned og temperaturen faller raskt, sier han:

– Jeg kan ikke tenke, jeg kan ikke føle. Jeg ville bare krysse den grensen.

UTEN NOE: Rahman Abbas (21) og Mahmoud Hafesi (21) fra Afghanistan har ingen eiendeler igjen, etter at alle deres sparepenger og ID-kort bel tatt fra dem. Foto: Harald Henden, VG

Det har vært en svært kaotisk uke i den tyrkiske byen Edirne, på grensen til Hellas.

For om lag en uke siden sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at krigføringen i nabolandet Syria gjorde at Tyrkia ikke lenger alene kan ta ansvaret for den enorme flyktningkatastrofen som utfolder seg.

les også På grensen til Idlib: Herfra ser de sin egen familie som er fanget i krigen

Han annonserte at han ikke lenger ville hindre mennesker som var i Tyrkia å ta seg til Europa, og han brøt dermed bevisst avtalen som ble fremforhandlet mellom EU og Tyrkia i 2016.

Som følge av Erdogans ord har flere titalls tusen mennesker derfor den siste uken tatt seg til nordvestlige Tyrkia og forsøkt å ta seg til Europa, via landegrensen til Hellas.

I flere tilfeller har også tyrkisk politi tilrettelagt og hjulpet migrantene og flyktningene over grensen.









Disse bildene, tatt av TRT, viser flyktninger og migranter som kommer uten klær tilbake over grensen fra Hellas.

Nakne over grensen

Da VG ankom grenseområdet fredag fikk vi se en video av unge menn som vasset i bare undertøyet over den grunne grenseelven Evros, tilbake fra Hellas. Bare timer tidligere hadde mennene tatt seg over den samme elven. Hva hadde skjedd med dem i møte med gresk grensepoliti?

Greske myndigheter sier de har stoppet over 34.000 ulovlige grensekrysninger den siste uken.

VG spurte derfor alle menneskene vi møtte, som har tatt seg over til Hellas, hva de opplevde i den korte perioden før de ble sendt tilbake til Tyrkia.

VET IKKE HVOR DE SKAL GÅ: Disse unge mennene fra Irak og Marokko gikk fram og tilbake i Edirne fredag, uten å vite hva som vil skje med dem. Foto: Harald Henden, VG

«Vi var så redde»

På sletten ved elven i sentrum av Edirne, forteller de afghanske 21-åringene Mahmoud Hafesi og Rahman Abbas sin historie. De flyktet fra krigen i Afghanistan for ett år siden, og har siden bodd i Tyrkia.

Sammen med to andre venner tok seg i starten av uken over elven i båt, men de nådde ikke langt inn før gresk grensepoliti stoppet dem.

– De tok av oss alle klærne, og kastet klærne i elven så vi ikke kunne nå dem. De tok alle pengene vi hadde spart opp, og alle de andre eiendelene vi hadde med oss, så sendte de oss tilbake over grensen uten klær, sier Abbas.

les også Hellas sier de har presset tusener av migranter tilbake til Tyrkia

Vi spør hva de tenkte da det skjedde, og Hafesi tar ordet:

– Vi var så redde. De slo oss, og tok også identitetspapirene våre. Nå er vi her uten noe. Det er kaldt. Vi har ikke engang nok penger til å dra tilbake til Istanbul. Vi vil dø her.

Idet vi møter mennene ved elvebredden har en mann nettopp gitt dem en pose med mat. Mannen, en middelaldrende tyrker fra Istanbul, har sammen med vennene sine kjørt den to timer lange veien til grensen for å dele ut mat de selv har kjøpt inn. Han sier han ikke kunne sitte å se på TV hva som skjedde med menneskene på grensen.

DELER UT MAT: En gruppe venner fra Istanbul har kommet til grensen for å dele ut mat til menneskene som nå er fanget i limbo mellom Tyrkia og Hellas. Foto: Harald Henden, VG

«De tok alt vi hadde med oss»

Ved elvebredden i Edirne møter VG også menn i 20-årene fra Gaza. De forteller om harde behandlingen de fikk av greske grenskevakter.

– En tyrkisk soldat hjalp meg å krysse grensen første gang. På den andre siden slo det greske sikkerhetspolitiet hardt imot. De tok av oss klærne, og tok alt vi hadde med oss, sier Khaled Mohammed (27).

For mange mennesker på flukt, som de VG møter, er det ofte vanlig å reise med alle pengene de har jobbet for og spart opp. Og miste en lommebok, kan bety å måtte starte helt på nytt.

– Dette er et politisk spill. Det er som de tror de bare leker med oss, sier Khaled videre.

Fakta om asylsøkere i Hellas * Over 1,15 millioner flyktninger og migranter har ankommet Hellas siden 2015, de aller fleste av dem via sjøveien fra Tyrkia. * Tyrkia, som huser over 3,6 millioner syriske flyktninger, inngikk i 2016 en avtale med EU, som lovet milliardstøtte dersom tyrkiske myndigheter hindret flyktningene i legge ut på Egeerhavet. Avtalen innebærer også at personer som ikke får opphold, skal kunne sendes tilbake til Tyrkia. * Nærmere 46.000 flyktninger og migranter har likevel kommet sjøveien til Hellas i år. Det er en økning på 66 prosent sammenlignet med 2018. * Til sammen befinner det seg nå rundt 35.000 flyktninger og migranter på de greske øyene. De fleste ankommer øyene Lesvos, Samos og Chios. Greske myndigheter har flyttet tusener til leire på fastlandet, men klarer ikke å holde tritt med antall nye ankomster. * Greske myndigheter hadde i fjor 67.000 asylsøknader til behandling, men har kun kapasitet til å behandle 20.000 i året. Kilde: IOM, UNHCR, Aegean Boat Report Vis mer

Fire andre unge menn VG møtte gjennom fredagen på ulike steder langs grensen bekreftet den samme behandlingen.

Gående langs en vei ikke langt fra grenseelven snakker vi med menn fra Marokko og Irak.

– Hvis det greske politiet tar deg, tar de fra deg klær, sko, telefon og penger før de fører deg over igjen, sier Ismael Elaedi (22) fra Marokko.

Han sier han selv ble holdt av gresk politi i 48 timer, før han ble ført over grensen.

SKAL PRØVE IGJEN: Ismael Elaedi (22) fra Marokko og han venner fra en rekke ulike land, sier de fortsatt ønsker å prøve å ta seg over grensen. Foto: Harald Henden, VG

les også Full ordkrig mellom Hellas og Tyrkia: «Bruker mennesker som rambukk»

«Vi hadde bare en drøm»

EU har den siste uken uttrykt solidaritet med Hellas, og kritisert Tyrkia for «å bruke migranter og flyktninger i et politisk spill»

Greske myndigheter har forsvart maktbruken med at krisen på grensen er «en alvorlig asymmetrisk trussel mot den nasjonale sikkerheten».

For enkeltmenneskene VG møter er det politiske spillet, som de nå sies å være en brikke i, noe de ikke kan gjøre noe med.

– Vi hadde bare en drøm om å nå Europa, men da vi tok oss over til Hellas ble vi behandlet som dyr, sier den 23-åringen Mohammed fra Aleppo i Syria til VG og fortsetter:

– Jeg tør ikke å prøve igjen. Vi tør ikke å møte gresk politi, vi kan bli skutt. Nå gir vi opp, sier han.

Ved elvebredden, der de unge afghanske mennene VG møter skal sove for natten, aner de ikke hva de nå skal gjøre.

– Det greske politiet sier at de ikke vil ha oss der. Det tyrkiske politiet sier at de ikke vil ha oss her. Hva skal vi gjøre? Vi sitter fast her.

LANG UKE: Den vanligvis ganske rolige grensebyen Edirne har vært i verdens fokus denne uken. Foto: Harald Henden, VG

Publisert: 06.03.20 kl. 21:30

Fra andre aviser