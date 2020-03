AVTALE: 29. februar signerte USAs fredsforhandler Zalmay Khalilzad (t.v.) og Mullah Abdul Ghani Baradar fra Taliban, en fredsavtale mellom USA og Taliban. Foto: Hussein Sayed / AP

USA med luftangrep mot Taliban

USA inngikk fredsavtale med Taliban i helgen. Onsdag har amerikanerne gjennomført luftangrep i Helmand-provinsen.

Det opplyser en talsmann for de amerikanske styrkene til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge talsmannen var luftangrepet av defensiv art, og rettet mot Taliban-krigere som angrep en sikkerhetspost holdt av afghanske styrker.

Talsmannen sier at USA forplikter seg til fred, men har ansvar for å forsvare sine afghanske allierte. Videre understreker han at Taliban må slutte med «unødvendige angrep» og opprettholde sine forpliktelser.

Luftangrepet skjer bare dager etter at USA og Taliban undertegnet en avtale om å redusere voldsnivået i landet slik at amerikanske styrker kan trekke seg ut av Afghanistan.

Forutsetningen for avtalen var at Taliban overholder sine forpliktelser i avtalen med USA.

Ifølge lokale tjenestemenn er 20 soldater og politifolk drept i ulike angrep fra Taliban-opprørere i to provinser i Afghanistan.

Bare timer før angrepene opplyste USAs president Donald Trump at han hadde hatt «en veldig god prat» med Talibans politisjef Abdul Ghani Baradar.

Natt til onsdag angrep opprørerne ifølge NTB minst tre kontrollposter i Kunduz-provinsen, der minst ti soldater og fire politifolk ble drept. Samtidig førte angrep på politiet i Uruzgan-provinsen til at seks politifolk ble drept.

