VIRUS-STUDIER: Illustrasjonen viser hvordan coronavirus (det gule) som er isolert fra en amerikansk pasient kommer ut på overflaten av celler som er kultivert i laboratorium. Foto: USAs nasjonale helseinstitutt/AFP

Amerikansk studie: Så lenge kan coronaviruset overleve i luften og på overflater

Ifølge en ny studie fra amerikanske forskere, kan viruset overleve i dråper i luften i opptil tre timer. De har også testet det på overflater som rustfritt stål og papp.

Oppdatert nå nettopp

Studien ble publisert i New England Journal of Medicine tirsdag, og er et samarbeid mellom USAs nasjonale helseinstitutt, amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) og forskere ved flere amerikanske universiteter.

I studien har forskerne sammenlignet levetiden til det nye coronaviruset Sars-Cov-2 med Sars-Cov-1, viruset som forårsaket Sars-epidemien i 2003.

De har testet virusene i det de kaller fem ulike miljøer: Aerosoler, plast, rustfritt stål, kobber og papp. Aerosoler er bittesmå partikler eller dråper som kan holde seg svevende i luften.

Studien viste at når viruset bæres gjennom luften via dråper når noen hoster eller nyser, kan det forbli levedyktig i opptil tre timer, skriver Reuters.

Lindsay Marr, som er ekspert på luftbåren virussmitte ved Universitetet Virginia Tech, sier likevel til New York Times at smittepartikler i luften normalt vil dale ned mot bakken etter 34 minutter.

– Det høres skummelt ut, men med mindre du er i nærheten av noen som er syke, er mengden du blir eksponert for svært liten, sier hun.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det ikke først og fremst gjennom luften at coronaviruset smitter, men via såkalt dråpesmitte, at man for eksempel puster inn viruset ved at en syk person i nærheten hoster eller nyser.

Forskerne bak studien konkluderer likevel med at det er sannsynlig at viruset kan overføres gjennom luften.

Smittefaren anses likevel som liten for folk som ikke er fysisk nær en smittet person, sier lederen av studien, Vincent Munster til New York Times. Han er virolog ved USAs nasjonale institutt for allergier og smittsomme sykdommer.

Flere av viruspartiklene i studien døde ut lenge før makstiden. Det er altså ikke slik at viruset er like smittsomt alle timene, skriver Reuters.

Levde lengst på plast og stål

Når det gjelder overflater, overlevde viruset ifølge studien lenger på plast og rustfritt stål, enn det gjorde på papp og kobber:

På overflater som plast og rustfritt stål, kunne forskerne fortsatt finne viruset igjen etter 72 timer, altså tre dager.

På papp fant forskerne ikke rester av levedyktig virus etter 24 timer.

På kobber var ikke viruset levedyktig etter fire timer.

Også på overflatene døde viruspartiklene ut etter hvert som timene gikk: På rustfritt stål var halvparten av partiklene satt ut av spill etter 5 timer og 38 minutter, mens det tok 6 timer og 49 minutter før det samme skjedde på overflater av plast.

Det er fra før kjent at viruset smitter via gjenstander, men det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge det kan overleve på for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn.

Fortsatt mye uklart

Forskerne skriver at det nye coronaviruset ser ut til å oppføre seg ganske likt som det tidligere Sars-viruset, og de er derfor usikre på hvorfor utbruddet denne gangen har blitt større. En av årsakene kan være at viruset ser ut til å smitte før bæreren av det har utviklet symptomer, mener de.

Det er imidlertid fortsatt mye som er uklart, ifølge det medisinske instituttet ved universitetet Harvard i USA. For eksempel tar ikke den nye studien i New England Journal of Medicine for seg hvordan ulike lufttemperaturer, regn eller solskinn spiller inn på virusets levetid.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er imidlertid klare på at viruset kan smitte i alle typer områder, også der det er svært varmt og fuktig.

Publisert: 18.03.20 kl. 03:22 Oppdatert: 18.03.20 kl. 06:59

