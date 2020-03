Nye NATO-tall: Norge brukte 1,8 prosent på forsvar i fjor

NATO-sjef Jens Stoltenbergs årsberetning bekrefter at Norge nå nærmer seg alliansens toprosentmål. I 2019 brukte Norge 1,8 prosent av BNP på forsvar.

Stoltenberg presenterer tallene på en pressekonferanse i Brussel torsdag.

Han startet den interaktive pressekonferansen med å kondolere de som har mistet sine kjære i virus-utbruddet.

– Vår motstandsevne testet til grensen, og det tas beslutninger som aldri er tatt tidligere. NATO har tatt harde avgjørelser for å begrense spredning, men opprettholder avskrekking og forsvar, sa NATOs generalsekretær.

Ni land i mål

I årsrapporten fremgår det at ni NATO-land oppfyller to-prosent målet som ble satt i 2014, og som landene skal strekke seg mot innen 2024.

Norge ligger nå på 12. plass.

TOPPMØTE: NATO-sjef Jens Stoltenberg og Storbritannias statsminister Boris Johnson tar imot Erna Solberg til NATO-toppmøtet utenfor London i desember i fjor. Foto: Nina E. Rangøy

5,2 milliarder opp

Det norske hoppet oppover NATOs ranking var varslet allerede i oktober.

Da varslet regjeringen at FD kunne ta «nye» budsjettposter på 5,2 milliarder kroner som inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP.

Dermed krympet også avstanden til NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar. I juni i fjor viste alliansens egne tall at Norge ville bruke 1,7 prosent – og dermed mange milliarder kroner under NATOs felles to-prosent mål.

