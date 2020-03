TESTET: Donald Trump har selv blitt testet for Corona etter å has vært i kontakt med smittede. Han er selv ikke smittet. Foto: Evan Vucci / AP

Tyske vaksineforskere benekter Trump-kobling

Et tysk selskap som jobber med å utarbeide en corona-vaksine, avviser at de blir forsøkt lokket av den amerikanske presidenten.

Det var den tyske avisen Die Welt som søndag meldte at Donald Trump prøver å hente vaksineforskere fra tyske CureVac til USA, så landet eksklusivt kan få førsterett på corona-vaksinen.

Avisreportasjen antydet at Trump lokket forskerne med enorme summer. Saken ble gjengitt av VG.

Søndag kveld velger CureVac å ta til motmæle. I en pressemelding gjengitt av CNN skriver selskapet at de jobber internt med en vaksine mot Corona, og at målet er å nå ut til, hjelpe og beskytte mennesker og pasienter over hele verden.

Coronaviruset: Trump erklærer nasjonal krisetilstand i USA

Selskapet forklarer at de er i kontakt med organisasjoner globalt, og nevner spesielt norske CEPI, en organisasjon som går i spissen for en internasjonalt samarbeid for å utvikle vaksine mot corona.

«Vi avstår fra å kommentere spekulasjoner og vil ha oss frabedt beskyldninger som handler om pengetilbud rundt firmaet og vår teknologi», heter det i uttalelsen.

I Die Welts artikkel er en ikke navngitt kilde i den tyske regjeringen sitert på at landets ledere ikke er begeistret for Trumps angivelige planer.

– Regjeringen er naturligvis veldig interessert i at en vaksine mot det nye corona-viruset også blir utviklet i Tyskland og Europa. Nettopp derfor er vi nå i samtaler med CureVac, sier kilden til avisen.

Ifølge avisens kilder skal også den tyske regjeringen ha lagt penger på bordet for å holde firmaet i landet. CureVac ga ingen kommentarer til avisen, men velger altså nå å ta avstand til påstandene om forhandlinger med Trump.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:01

