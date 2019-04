FANGET: Libysk milits pågrep ham i november 2011, kort tid etter at faren – oberst Muammar Gaddafi, som styrte landet i 42 år – ble tatt til fange og drept under det NATO-støttede opprøret. Foto: Ammar El-Darwish / AP

ICC: Gaddafis sønn kan tiltales for forbrytelser mot menneskeheten

Dommere ved Den internasjonale straffedomstolen fastslår at Muammar Gaddafis sønn Seif al-Islam kan tiltales for forbrytelser mot menneskeheten

NTB

Seif al-Islams forsvarere har argumentert for at den libyske diktatorens sønn allerede er dømt i hjemlandet for det samme som ICC har etterlyst ham for. Dommeren kom derimot med en kjennelse som sier at ettersom dommen fra Libya ikke er rettskraftig og al-Islam ble dømt in absentia, er det fortsatt rom for å straffeforfølge ham.

Den 46 år gamle diktatorsønnen er etterlyst av domstolen for forbrytelser som skal ha blitt begått i februar 2011, da et opprør i Libya ble slått ned.

LØSLATT: Et mobilfoto tatt av en av hans voktere viser Seif al-Islam sittende sammen med gruppen som pågrep ham i Obari-flyplassen 19. november 2011. Han ble tatt til fange i ørkenen sør i Libya. I dag er det ukjent hvor han oppholder seg. Foto: HANDOUT / REUTERS

Libysk milits pågrep ham i november 2011, kort tid etter at faren – oberst Muammar Gaddafi, som styrte landet i 42 år – ble tatt til fange og drept under det NATO-støttede opprøret. En domstol i Tripoli dømte Seif al-Islam til døden i 2015, uten at han var til stede. Åtte andre personer fra Gaddafi-æraen ble dømt i samme sak. Gruppen som pågrep diktatorens sønn, sier han ble sluppet fri og at det ikke vet hvor han er.

Etter at Gaddafi ble styrtet, har Libya vært rammet av et voldelig politisk og militært kaos med en rekke opprørsgrupper som kjemper mot hverandre og flere parallelle regjeringer som gjør krav på makten. Det er fortsatt borgerkrigstilstand i landet.

Publisert: 06.04.19 kl. 07:24