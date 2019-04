HARDT: Timmothys bestemor, Alana Anderson, og hennes datter, Kara Jacobs, forteller at det var som å gjenoppleve dagen 14-åringen forsvant, da de fikk vite at han som påsto å være Timmothy i virkeligheten var en annen. Foto: Joe Shuman / Chicago Tribune

Utga seg for å være savnet gutt – familien er knust

Brian Rini (23) ble pågrepet etter å ha utgitt seg for å være en 14-åring som har vært savnet siden 2011. Guttens familie er knust, og forteller at det har vært «ødeleggende».

Nå nettopp







Politiet håpet i det lengste på et gjennombrudd i den åtte år gamle savnet-saken da en mann onsdag opp på politistasjonen i Cincinnati og utga seg for å være 14-årige Timmothy Pitzen, som har vært sporløst forsvunnet siden 2011.

En DNA-test viste imidlertid at han slett ikke var den savnede 14-åringen, men 23-årige Brian Rini fra Medina i Ohio.

Dette er heller ikke første gang han utgir seg for å være noen han ikke er.

FBI opplyser at 23-åringen to ganger tidligere har blitt tatt for noe lignende: Han utga seg da for å være et offer for menneskehandel, skriver AP.

Kun en måned i forveien for hendelsen ble han løslatt på prøve, etter å ha sonet i over en måned for innbrudd og hærverk.

les også Kvinne med barnevogn voldtatt – mann siktet etter DNA-funn

– Det er ødeleggende

Nyhetene om DNA-testen og den påfølgende avsløringen har gått hardt inn på den savnede guttens familie og naboer, som med forsiktighet hadde håpet at nyhetene om Timmothy skulle være ekte.

– Det er ødeleggende. Det er som å gjenoppleve den dagen igjen. Timmothys far er ødelagt igjen, forteller Kara Jacobs, Timmothy Pitzens tante.

Hun får støtte av den savnede 14-åringens bestemor Alana Anderson.

– Det har vært forferdelig. Vi har vært håpefulle og skremt. Det har vært utmattende, sier hun til AP, og legger til:

– Jeg er veldig lei meg for denne unge mannen som åpenbart har hatt det forferdelig, og som følte han måtte si han var noen andre.

SIKTET: Ikke 14 år gamle Timmothy Pitzen, men 23 år gamle Brian Rini. Han er nå siktet for å avgi falsk forklaring til politiet. Foto: Uncredited / AP

Risikerer fengsel i åtte år

Etter at hans egentlige identitet ble avslørt skal Rini imidlertid ha fortsatt å insistere på at han var 14-årige Pitzen, og at han hadde rømt fra et hotell der han hadde blitt holdt fanget som sexslave. Politiet fattet tidlig skepsis da han nektet å gi fingeravtrykk til etterforskerne.

Det skulle altså en DNA-test til før han erkjente de faktisk forholdene. I et avhør innrømte han å ha sett en nyhetsreportasje om Timmothy Pitzen på TV, og han hadde ønsket å komme seg unna sin egen familie.

les også På gravsteinen står det «ukjent jente» – nå har politiet nye spor om hvem som drepte henne

– Det er ikke OK å gjøre på grunn av skaden og smerten det forårsaker for familien til det savnede barnet, sier statsadvokat Benjamin Glassman.

23-åringen møtte fredag i en domstol i Ohio, der han fikk opplest siktelsen for å ha avgitt falsk forklaring til føderale myndigheter. Han risikerer nå opptil åtte års fengsel. AP har ikke fått svar fra Rinis forsvarer. Tirsdag er det planlagt rettsmøte hvor spørsmålet om varetektsfengsling vil tas opp.

SAVNET: Timmothy Pitzen forsvant for åtte år siden, da han var seks. Fortsatt vet ingen hvor gutten ble av. Foto: KS CA / AP

Timmothy Pitzen var seks år da han sist ble sett sammen med sin mor i et badeland i Wisconsin i mai 2011. Før han forsvant hadde han og moren kjørt 800 kilometer på to dager, skriver CNN.

Moren ble funnet død på et motell i Illinois med en lapp hvor det sto at sønnen var «trygg og med folk som elsket ham og ville ta vare på ham», og at «han aldri ville bli funnet». Politiet mente at hun hadde tatt sitt eget liv.

Store politistyrker lette etter den savnede gutten, men uten hell. Tusenvis av tips om Timmothy har siden blitt sendt politiet, uten at det har ført til en oppklaring.

Fikk du med deg denne videoen om den oppsiktsvekkende Netflix-dokumentaren?

Publisert: 06.04.19 kl. 04:31