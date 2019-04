Politiet vil fengsle seks etter drap og skyting i Danmark

Seks personer er framstilt for fengsling etter at en mann ble drept og fire såret i en skyteepisode i Rungsted i Danmark som politiet kaller et bandeoppgjør.

NTB

Både den drepte og de fire sårede er menn i 20-årene, og ofrene ble både skutt, stukket med kniv og overkjørt av biler.

Politiet fikk ved 18-tiden lørdag melding om at det var avfyrt flere skudd på strandveien i Rungsted, like nord for København.

Politi og ambulanser ved stedet der det var en skyteepisode på Rungsted Strandvej på Nord-Sjælland lørdag ettermiddag. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

– Da vi kom til stedet, viste det seg at flere personer var truffet av skudd. Vi har konstatert at én person er drept. Fire ble ført til sykehus, opplyste politiinspektør Lau Thygesen på en pressekonferanse noen timer senere.

Søndag morgen var tre av dem stadig på sykehuset, mens en var utskrevet. Tilstanden for to av dem er alvorlig, ifølge politiinspektør Magnus Andresen.

– Vår teori er at det var et oppgjør mellom to gjenger, opplyste Thygesen. Til sammen 22 personer ble pågrepet, men 16 av dem er løslatt igjen, mens seks ble framstilt i retten.

Folk i området ble oppfordret til å holde seg innendørs selv om ingen tilfeldige forbipasserende så ut til å være rammet, og det var et massivt oppbud av politi og ambulanser i området for å stanse eventuelle hevnaksjoner.

Et øyenvitne forteller til avisen B.T. at han hørte en hel skuddsalve bli avfyrt.

