Amnesty om kvinnefanger: For tidlig å juble

Tre kvinneaktivister er løslatt i Saudi-Arabia, men åtte sitter fortsatt fengslet og ingen er blitt frikjent. – Nå er det viktig at vi fortsatt holder presset mot regimet, fastslår Amnesty.

For menneskerettsorganisasjoner verden over var det en gledens dag etter at tre av de elleve kvinneaktivistene som har sittet fengslet i Saudi-Arabia ble er blitt løslatt.

Men generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier til VG at det er for tidlig å juble.

– Det internasjonale presset ser ut til å fungere, og det er vi veldig lettet og glade over. Men omstendighetene rundt løslatelsene er veldig uklare. Det vi vet er at tre er løslatt mot kausjon. Det blir sagt at de resterende åtte kan bli løslatt på søndag, sier Egenæs.

– Fremdeles er ingen tiltaler droppet, så det er fortsatt svært alvorlig. Det er viktig at det internasjonale presset mot regimet nå opprettholdes, fortsetter han.

– Godtar ikke innblanding

Egenæs mener at tiltalene mot kvinnene kun viser til helt ordinært menneskerettsarbeid.

– Det disse kvinnene er tiltalt for ville ikke ha ført til reiste øyenbryn en gang i de fleste andre land i verden, beskriver han.

Tidligere denne uken skrev den saudiske ambassaden til VG at de fengslede kvinnene er anklaget for forhold som truer Saudi-Arabias sikkerhet og stabilitet. Ambassaden skrev også at landet ikke aksepterte noen form for utenlandsk påvirkning.

Ifølge nyhetsbyrået DPA er det aktivistene Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan og Ruqqaya al-Muhareb som nå er blitt løslatt, etter å ha vært fengslet i over ti måneder. Minst en av de tre har vendt hjem til sin familie.

Omstendighetene rundt løslatelsene er foreløpig uklare, og saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert løslatelsene.

Frykt for tortur

En rapport fra Amnesty og andre organisasjoner viser at flere av fangene er blitt pisket, kledd nakne og seksuelt trakassert. Egenæs håper dette får et rettslig etterspill, selv om han ikke forventer at det vil skje.

VIL TIL SAUDI-ARABIA: Knut Arild Hareide (KrF), Audun Lysbakken (SV) og Abid Raja (V) har gått sammen med Amnesty om å sende et brev med krav om å få treffe de fengslede aktivistene i Saudi-Arabia. Foto: Frida Marie Grande/Amnesty

Tidligere denne uken skrev VG om at KrF-leder Knut Arild Hareide, SV-leder Audun Lysbakken, og Venstre-politiker Abid Q. Raja har engasjert seg for de fengslede kvinnene, og skrevet et brev til myndighetene i Saudi-Arabia med ønske om å få møte aktivistene i fengsel.

«Helt utrolig bra! Internasjonalt politisk press nytter», skriver Raja til VG i en tekstmelding etter å ha fått høre om løslatelsene. Hareide skriver samme budskap på Facebook.

– Presset på regimet i Saudi-Arabia må fortsette. Vi håper de andre partiene vil stemme for våre forslag om en ny og tydelig politikk overfor landet, sier Lysbakken til NTB.

PS: Amnesty er svært bekymret for at kvinneaktivisten Nassima al-Sada har sittet på isolat siden februar. Ifølge organisasjonen holdes hun i et fengsel som er beryktet for tortur mot de innsatte.

