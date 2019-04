TOMMEL OPP: Julian Assange på vei inn til Westminster Magistrates Court i London torsdag. Foto: Hannah Mckay/REUTERS

Jusprofessor: Assange blir trolig utlevert til USA

Stor uenighet og høyt politisk spill. Sannsynligheten for at Wikilaks-grunnlegger Julian Assange blir utlevert til USA er høy, mener jusprofessor Mads Andenæs.

Torsdag denne uken ble Wikileaks-grunnlegger Julian Assange arrestert av britisk politi ved Ecuadors ambassade i London - etter nesten syv år i eksil inne på ambassaden.

Samme dag ble det kjent at Ecuador har trukket beskyttelsen av den 47 år gamle australieren, syv år etter at de ga ham politisk asyl i 2012.

Assange er pågrepet på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra USA, og ble funnet skyldig i brudd på kausjonsvilkårene i Storbritannia i et fengslingsmøte i Westminster Magistrates' Court i London allerede torsdag ettermiddag.

Han holdes varetektsfengslet fram til straffeutmålingen, og risikerer tolv års fengsel.

Amerikanerne har siktet ham for å ha hjulpet til med hacking av datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet, og Assange må møte i retten igjen ved en senere anledning når utleveringsbegjæringen skal behandles.

– Sannsynligheten for at han blir utlevert til USA er stor, sier Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO) og tidligere president for FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, til VG.

Blest i parlamentet

I tillegg påpeker professoren at arrestasjonen av Assange har skapt blest i det britiske parlamentet. Statsminister Theresa May kunngjorde arrestasjonen torsdag i Underhuset, før Brexit-utsettelsen, til jubel fra den konservative siden.

Skygge-innenriksminister og Labour-politiker Diane Abbot svarte med å si at Assange har blitt et mål for myndighetene fordi han har «avslørt forhold i det amerikanske statsapparatet og militæret».

– Dette er blitt for politisert. Storbritannia vil sende ham ut fordi USA ber om det, og jeg håper domstolene utøver den kontrollen de skal, f. eks for å verne ytringsfriheten:

– Hvis norske myndigheter hadde møtt et tilsvarende krav fra USA, får vi håpe de ville stått imot, om domstolene hadde maktet det, men vi kan bare ikke vite om de ville maktet det, sier Andenæs.

– Ecuadors president er en USA-venn

Torsdag anklaget Wikileaks Ecuador for å ha brutt folkeretten og internasjonal lov.

Andenæs mener årsaken til at Assange ble arrestert akkurat nå er et resultat av utskiftingen av regjeringen i Ecuador, og høyt politisk spill.

I 2017, fem år etter at Assange ble innvilget politisk asyl, ble Ecuadors president Rafael Correa erstattet av nåværende president Lenin Moreno.

– Assanges sak er veldig spesiell, og den bygger på den liberale asylretten som latinamerikanske land respekterer. Det tidligere regimet under Correa sendte en erfaren diplomat som skulle bistå ham som ambassadør i London, men når utskiftningen kom med den amerikansk-vennlige Moreno, ville de nye myndighetene bare ha ham ut:

– Moreno sendte hjem den gamle ambassadøren og satte inn en politisk oppnevnt mann som hadde én jobb - å få Assange vekk, sier Andenæs.

– Ecuadors president uttalte torsdag at en forutsetning for å trekke beskyttelsen var et løfte fra britiske myndigheter om at Assange ikke skal sendes til land som praktiserer dødsstraff eller tortur. USA praktiserer jo førstnevnte?

– Ja, men Assange er siktet for forbrytelser som har en strafferamme på fem år. Uansett vil USA enkelt løse dette ved å forsikre om at de vil tiltale Assange etter bestemmelse uten dødsstraff, sier professoren

Vil trolig ikke sendes til Sverige

Assange har også i flere år vært anklaget for seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Etterforskningen ble henlagt av svensk politi i 2017. Torsdag ble det kjent at bistandsadvokaten til én av de to kvinnene har begjært saken gjenopptatt, nå som Assange er arrestert. Andenæs tror likevel ikke at Assange vil sendes til Sverige.

– Det er en lang vei å gå, og Sverige har strenge juridiske krav for å kreve utlevering, sist presisert av svensk høyesterett i Assanges sak. Saken er ikke kommet langt i etterforskingen:

– Jeg er ikke sikker på foreldelsen. Uansett kan svensk politi avhøre Assange i London slik de ellers gjør i så alvorlige saker som mord og voldtekt. Så dette vil trolig ikke ha noen påvirkning på skjebnen til Assange, sier professoren.

Assange må betale saksomkostningene for voldtektsetterforskningen i Sverige, ifølge en kjennelse fra svensk høyesterett torsdag. Regningen er på 9 millioner svenske kroner, skriver Expressen.

