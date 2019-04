BRØNN: Hye Suk (40) sier hun blir syk av vannet hun henter fra brønnen som hun deler med flere naboer i Unsan-provinsen. Røde Kors jobber med å få lagt inn vann i husene. Foto: Thea Rabe / Røde Kors

Røde Kors: Opplever mer lukket Nord-Korea etter toppmøte-kollaps

Like etter det første toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un møtte Røde Kors et relativt åpent Nord-Korea. Slik var det ikke i forrige uke.

– Da jeg var der i juni fjor, etter toppmøtet i Singapore, opplevde jeg en positiv retning med hensyn til åpenhet. Særlig ute på landsbygda. Da fikk vi lov å gjøre stopp utenom programmet og vi fikk relativt – i nordkoreansk sammenheng – åpne svar fra folk vi snakket med. Denne gang var det rigid kontroll fra regimet.

Det forteller Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver og landansvarlig for Nord-Korea i Røde Kors, til VG. Han har besøkt det svært lukkede landet nærmere 30 ganger, og er blant de nordmennene som kjenner Nord-Korea best.

Det første toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un skjedde i Singapore 12. juni i fjor. En avtale, om enn mangelfull ifølge mange kritikere, ble underskrevet. Det skapte optimisme blant nordkoreanere.

Det andre møtet, som ble holdt i Hanoi i slutten av februar, endte i kollaps. Møtet fikk en brå slutt, og ble kuttet før den planlagte tiden. Ifølge amerikanerne blant annet fordi Kim ba om fjerning av alle sanksjonene mot landet, noe Trump ikke ville gå med på, og fordi Nord-Korea ikke skal ha vært villige til å gjøre store nok kutt i sitt atomprogram. Nordkoreanerne hevdet på sin side at de bare var ute etter delvis sanksjonslette.

HELSEKLINIKK: Torben Bjørke-Henriksen fra Norges Røde Kors på en lokal helseklinikk. Han forteller at det er vanskelig å få ut informasjon fra Nord-Korea og at de derfor selv må dra dit for å se at medisinen de distribuerer kommer frem. Foto: Thea Rabe / Røde Kors

– På landsbygda nå opplevde vi at det ble stadig vanskeligere å dokumentere hva Røde Kors gjør der. Vi følte vi var satt tilbake sammenlignet med tidligere, sier Bjørke-Henriksen.

Gjeldende demagogi

Han sier han ikke kan vite sikkert hvorfor forskjellen mellom hans to siste besøk til landet var så stor, men tror det handler om at nordkoreanerne tolket det første møtet i positiv retning. Kanskje hadde de et håp om en bedre fremtid.

– I fjor svarte de at de for eksempel at de håpet på en forsoning med Sør-Korea. Nå ville de ikke engang kommentere på det, forteller Bjørke-Henriksen.

Han tror landet nå er avventende etter det avbrutte Hanoi-møtet:

– Det er uklart hva regimet og Kim skal gjøre videre. Inntil det er avklart virker det som at de setter bremsene på med tanke på åpenhet.

Ifølge seniorrådgiveren var svarene de fikk fra de ulike menneskene de snakket med mistenkelig like. Der de tidligere har fortalt at det er viktig for dem at sanksjonene blir lettet på, sa de nå at de ikke er verre enn at de klarer seg selv.

– Det var tydelig at det var et budskap de skulle formidle til oss.

– Betyr det at du tror du det er noe de har fått beskjed om å si til dere?

– Budskapet, både fra vanlige folk og de nordkoreanske Røde Kors-medarbeiderne, var helt likt, så vi kan nok anta at det er gjeldende demagogi, svarer Bjørke-Henriksen.

Ekstrem humanitær situasjon

Røde Kors, som driver arbeid innen helse, lokal matproduksjon og katastrofeforebygging i 20 landsbyer i Nord-Korea, forteller om en ekstrem humanitær situasjon i Nord-Korea. 11 av landets 26 millioner innbyggere har behov for humanitær bistand. Det er altfor lite mat i landet, der fire av ti innbyggere er underernærte.

PÅ SYKEHUS: Kyu Jong Sam har tatt med sin febersyke datter Kim Ye Chong (4) til et lokalt sykehus støttet av Røde Kors for å få medisiner, noe det er lite tilgang på i Nord-Korea. Foto: Thea Rabe / Røde Kors

Trolig er det så mye som 1,5 millioner tonn mindre mat enn befolkningen trenger. Noe som ifølge organisasjonen er et høyere tall enn de har sett før.

– Samtidig er det vanskelig å danne seg et godt bilde av situasjonen i løpet av bare noen dager på landsbygda. Særlig så strengt som det var nå, der oppriktigheten var enda mindre enn hva jeg har opplevd tidligere. Det var vanskelig fra før, men nå var det enda vanskeligere, mener Bjørke Henriksen.

Fakta konflikten Nord- og Sør-Korea * Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950, noe som utløste Koreakrigen. Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA. Millioner av mennesker ble drept. Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet. * Det fattige landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt. Viktigste handelspartner er Kina. * Verdenssamfunnet bekymrer seg over Nord-Koreas program for å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter. FN har innført sanksjoner mot landet. * USAs president Donald Trump har kommet med harde utfall mot Nord-Korea og lederen Kim Jong-un. Samtidig er det blitt tatt flere diplomatiske initiativer for å dempe konflikten. * Nord-Korea og Sør-Korea brukte OL i Seoul i fjor til å nærme seg hverandre. Sør-Koreas president Moon Jae-in møtte Kim Jong-un 27. april. De ble enige om å jobbe for en permanent fredsavtale og kjernefysisk nedrustning. 12. juni møttes Kim og Trump i Singapore. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

Han forteller at de blant annet spurte om matvaresituasjonen etter at landet ble rammet av både tørke og flom i fjor. Svaret var at 50 prosent av avlingene hadde gått tapt, men at det ikke var noe problem å leve med så mye mindre mat.

– Men slik vi ser det så går ikke det regnestykket opp.

Gruver og fabrikker stengt

Ifølge nettavisen The Diplomat er det ting som tyder på at Nord-Korea for tiden er hardt rammet av FN-sanksjonene mot dem. Blant annet skal en rekke kullgruver ha blitt stengt fordi sanksjonene har ført til mindre eksport.

I kjølvannet av toppmøtet i Hanoi skal også et stort antall statlig støttede fabrikker ha stanset produksjonen. Håpet frem til Trump og Kim møttes for andre gang var at ting skulle ta seg opp etter dette. Det håpet synes å være borte, skriver nettavisen, som viser til flere ulike kilder.

The Diplomat siterer også japanske Asahi Shimbun på at prisen på viktige matvarer, som ris og mel, har skutt i været.

Samtidig har sørkoreansk etterretning gitt ut en rapport der de hevder at matvareprisene er stabile, men at det er mangel på mat hos deres naboer i nord.

Publisert: 09.04.19 kl. 20:01