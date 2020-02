IKKE TILFREDS: Statsminister Erna Solberg er skeptisk til kurdiske selvstyremyndigheters ønske om å straffeforfølge utenlandske IS-kvinner i Syria. Her med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i München. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Erna Solberg om kurdisk løsning for IS-kvinnene: Avviser Frp-kritikk

MÜNCHEN (VG) Kurdiske selvstyremyndigheter i Syria sier de vil straffeforfølge utenlandske IS-kvinner. Et ledd i forsøket på å anerkjennes som stat, svarer Erna Solberg.

Nå nettopp

Samtidig avviser hun blankt kritikken fra Frp om at regjeringen har holdt tilbake informasjon om at kurderne kunne ta på seg en slik rolle.

Onsdag skrev VG at kurdiske selvstyremyndigheter i nordøstlige Syria ønsker å starte straffeprosesser mot utenlandske IS-kvinner, og for første gang åpner for å skille mødre og barn – hvis mødrene blir dømt.

Frps Jon Helgheim krever nå at regjeringen legger frem alt de visste om kurdiske selvstyremyndigheters planer om å rettsforfølge IS-medlemmer, og mener Norge må bidra økonomisk til eventuelle rettsprosesser.

– Visste ikke

– Frp gir nærmest uttrykk for at de ble lurt ut av regjering på et annet kunnskapsgrunnlag enn de trodde. Hva har du visst om denne prosessen?

– Vi har ikke visst noe om disse signalene før det kom i mediene nå. Det er ikke noe som har blitt uttrykt på noe som helst tidspunkt til oss. Det har heller ikke vært en diskusjon om dette, sier statsminister Erna Solberg når VG møter henne i München fredag ettermiddag.

VGs spesial om Syria-farerne: DETTE ER ARVEN ETTER IS

Hun er i den tyske byen for å delta på en internasjonal sikkerhetskonferanse sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Fredag skal hun debattere vestens plass i verden med et endret sikkerhetsbilde sammen med blant annet den kanadiske statsministeren Justin Trudeau.

– Du må huske at dette er et ledd i deres ønske om å bli anerkjent som en myndighet i et land hvor de i utgangspunktet ikke har noen autoritet, sier Solberg.

Kurderne har ingen egen stat, men har opprettet selverklærte selvstyremyndigheter nordøst i Syria.

FØLER SEG SNYTT: Frps Jon Helgheim reagerer på nye opplysninger om at kurdiske selvstyremyndigheter ønsker å straffeforfølge utenlandske IS-kvinner i Syria. Foto: Helge Mikalsen

Solberg: Krevende å anerkjenne kurdiske domstoler

Den norske regjeringen har gitt støtte til et svensk initiativ for en internasjonal domstol.

– Vi vet at uansett om du setter opp sånne organisasjoner, så dømmer de de personene som har gjort de groveste bruddene, de klarer ikke å dømme de som bare har hatt deltagelse. Men vi har ikke hatt kjennskap til dette før nå, og det ser veldig luftig ut, til å være noe som skal skje fremover, sier Solberg.

Kurdiske selvstyremyndigheter ønsker at norske observatører er til stede hvis norske kvinner skal i retten, og at den norske staten skal godta dommene.

– Tanken har vært et ønske om å få til løsninger der nede, men det ser veldig vanskelig ut å få til. Vår utfordring er også at det er den typen domstoler vil kreve at vi anerkjenner legitimiteten deres, og det er krevende å se akkurat nå, sier Solberg til VG.

Les også: Dette er de gjenværende IS-kvinnene

BER OM STØTTE – Vi trenger hjelp til å straffe IS-kvinnene og -krigerne, som har vært delaktig i tortur og drap, sa Abdulkarim Omar, leder for Utenriksdepartementet i de kurdiske selvstyremyndighetene, da VG intervjuet ham onsdag ettermiddag. Foto: Mattis Sandblad

Vil ikke hente hjem

Fremdeles sitter fire norske kvinner og deres fire norske barn internert i kurdisk-styrte leirer i Syria. VG er kjent med at dette er Aisha Shezadi (med ett barn), en kvinne som konverterte til islam (uten barn), og de to norsk-somaliske kvinnene kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre» (til sammen tre barn).

– Det er ingen av dem som har gitt noen ønske om at de skal få hjelp. Vi har hjulpet et barn som var antatt å være sykt, som trengte medisinsk behandling og hjelp utenfor det området. Det er det vi har gjort og noe annet har vi ikke tenkt til å gjøre.

– Den amerikanske presidenten Donald Trump appellerer om å ta fremmedkrigere hjem for å løse opp situasjonen. Men svaret er fortsatt nei?

– Ja, svarer Solberg.

Publisert: 14.02.20 kl. 14:56

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser