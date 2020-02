PRESSET: Michael Bloomberg fritar kvinner fra «taushetsavtaler» etter å ha blitt anklaget for å trakassere kvinner. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Bloomberg: Vil frita kvinner fra taushetsavtaler

Demokratenes presidentkandidat ble tidligere denne uken anklaget for å trakassere kvinner. Nå vil han frita flere kvinner fra såkalte «taushetsavtaler».

Nå nettopp

Under demokratenes debatt i Las Vegas tidligere denne uken, kastet kandidatene seg over den tidligere New York-borgermesteren Michael Bloomberg.

Det var Bloomberg s første debatt i nominasjonskampen.

Særlig demokratenes kandidat Elizabeth Warren lot nykommeren gjennomgå.

– La oss snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som har referert til kvinner som «feite kvinnfolk» og «hestetryner». Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump, jeg snakker om borgermester Bloomberg, sa hun.

Hun hevdet Bloombeg har en «historie med å gjemme unna skatt og trakassere kvinner» – karakteristikker hun mener minner om sittende president Donald Trump.

Fritas fra «taushetsavtaler»

Fredag lover Bloomberg å frita tre kvinner fra såkalte «taushetsavtaler». Kvinnene har tidligere skrevet under på avtaler som hindrer dem i å snakke offentlig om seksuell trakassering eller diskrimmingering.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge AP har flere titalls personer saksøkt milliardæren selskap over flere år. Bloomberg opplyser at selskapet har signert tre taushetsavtaler de siste 30 årene i forbindelse med kommentarer de mener Bloomberg skal ha kommet med.

«Dersom noen av dem ønsker å bli fritatt fra avtalen, slik at de kan snakke om anklagene, kan de kontakte selskapet og bli fritatt», skriver Bloomberg.

Ifølge AP skriver Bloomberg også at han har reflektert mye over temaet de siste dagene:

«Jeg har bestemt meg for at så lenge jeg leder selskapet, vil vi ikke lenger tilby taushetsavtaler for å løse anklager om seksuell trakassering».

Publisert: 21.02.20 kl. 23:57

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser