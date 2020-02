MUNNBIND: I en butikk i Codogno, Italia, har medarbeiderne på seg munnbind. Foto: Carlo Cozzoli / IPA Milestone

100 corona-smittede i Italia: Tar drastiske grep for å hindre spredning

Italienske myndigheter vil bøtelegge innbyggere dersom de entrer eller forlater smitteområder.

I dag melder NTB at tallet på virussmittede i Italia har økt til 100, ifølge myndighetene.

Regionspresident Attilio Fontana bekrefter dette til Sky TV. Der sier han at antallet smittede overstiger 100 personer.

Flesteparten av tilfellene er i Lombardia-regionen nord i landet.

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

Lyspunkt om coronavirus: Flere friskmeldt enn nye syke

To personer i Italia er så langt døde som følge av viruset. Fredag døde en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet.

Italia er dermed det første europeiske landet som kunngjør at en egen statsborger dør som følge av viruset, ifølge AFP.

NYE SENGER: Personell bærer inn nye senger til sykehuset i Codogno i Nord-Italia. Foto: Luca Bruno / AP

Tar grep for å hindre smitte

The Guardian skriver nå at Italia tar drastiske grep for å hindre spredningen.

Et av grepene handler om at innbyggerne kan få bot dersom de entrer eller forlater smitteområder. Dette skal gjelde områdene nord i landet. Politiet patruljerer 11 tettsteder i Lombardia-regionen.

Myndighetene har også innført flere avsperrede soner hvor det er forbudt å oppholde seg, noe som påvirker titusenvis av mennesker.

Italias statsminister Giuseppe Conte sier at politistyrker eller hæren vil gripe inn dersom noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene. Han sier målet er å beskytte helsen til det italienske folk.

– I soner som regnes som «hotspots» vil verken inn- eller utreise bli autorisert uten spesiell tillatelse, sa han under en pressekonferanse, ifølge AFP.

Virusfrykten har satt sitt preg på flere andre byer i Nord-Italia. I ti byer har skoler, barer og flere andre offentlige institusjoner nå blitt stengt på ubestemt tid, skriver Ritzau.

Fotballkamper og karneval avlyst

Etter et krisemøte i Roma har myndighetene besluttet å avlyse alle søndagens sportsarrangementer i Lombardia- og Veneto-regionene, de to regionene i Nord-Italia som så langt er rammet av viruset.

Flere Serie A-kamper påvirkes av dette, blant annet Inters kamp mot Sampdoria, som nå er utsatt på ubestemt tid.

Søndag kom også nyheten om at det berømte karnevalet i Venezia er avlyst.

– Vi er nødt til å ty til drastiske tiltak, sier Venetos regionspresident Luca Zaia.

Karnevalet i Venezia, som har vart hele februar, skulle etter planen vare til tirsdag. Italias statsminister Giuseppe Conte sier at regjeringen vurderer ytterligere ekstraordinære tiltak for å hindre ytterligere smittespredning i landet.

