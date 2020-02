ØNSKES VELKOMMEN: Kambodsjas statsminister Hun Sen troppet opp på havnen med håndhilsener og roser. Foto: MAK REMISSA / EPA

Cruisepassasjerer avvist av fem land: Fikk gå i land i Kambodsja

Ingen tilfeller av det nye coronaviruset var påvist om bord på cruiseskipet MS «Westerdam». Likevel ville ingen la skipet legge til havn.

– Det er helt fantastisk å være her. Tusen takk til statsministeren, han har et fantastisk hjerte, sier Anna Marie Melon fra Australia til nyhetsbyrået AP.

Etter å ha vært til sjøs i to uker, fikk 1455 passasjerer gå i land i havnebyen Sihanoukville i Kambodsja fredag, etter at statsminister Hun Sen torsdag sa seg villig til å ta imot skipet.

Tidligere har både Thailand, Japan, Taiwan, Filippinene og Guam sagt nei til å ta imot skipet. Alle har vist til frykt for det nye coronaviruset Coviv19 – til tross for at selskapet Holland America Line benektet at det fantes smittetilfeller om bord.











FIKK GÅ I LAND: Passasjerer fra MS «Westerdam» går i land i Sihanoukville i Kambodsja fredag.

Passasjerene jublet ifølge Reuters da de gikk i land, og statsminister Sen hadde selv troppet opp på kaien for å ønske dem velkommen med klemmer, håndhilsener og rosebuketter.

– Kona mi og jeg ga ham noen sjokolader for å vise hvor takknemlige vi er, sier Lou Pouandel fra New Jersey i USA til Reuters etterpå.

Helsemyndighetene på Kambodsja sier at ingen av passasjerene som meldte om symptomer på sykdom var smittet av viruset. Flere av dem er nå sendt i til hovedstaden Phnom Penh.

I Kina er over 60.000 mennesker bekreftet smittet, og 1483 er torsdag bekreftet døde av viruset på verdensbasis.

Ifølge nyhetsbyrået AP er statsminister Hen en hardbarket Kina-støttespiller, og har tidligere gått ut og sagt at det nye viruset ikke representerer noen trussel.

– Den virkelige sykdommen er frykt, ikke viruset. Vi ønsker å bli kvitt frykten for sykdom, sa han i et intervju med Fresh News, en kambodsjansk nyhetsside med bånd til myndighetene.

Skipet MS «Westerdam» begynte seilasen i Singapore forrige måned, og det siste anløpet var i Hongkong, der 51 tilfeller av coronaviruset og ett dødsfall er bekreftet, skriver NTB.

