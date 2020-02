VANSKELIG FOR FAMILIEN: Andrew McCabe uttaler under et intervju med CNN at de to siste årene har vært vanskelige for familien. Foto: Jacquelyn Martin, AP

Tidligere FBI-topp om etterforskning: – Sykelig og nedverdigende

USAs påtalemyndighet har besluttet å droppe anklagen mot tidligere nestsjef i FBI Andrew McCabe.

Nå nettopp

Beslutningen ble gjort kjent søndag, bare dager etter at justisminister William Barr ba president Donald Trump om å slutte å tvitre om justisdepartementets straffesaker.

Andrew McCabe var sentral i både FBIs etterforskning av Clintons e-postskandale og Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland, og har flere ganger vært utsatt for harde Twitter-angrep fra presidenten.

Justisminister Barr ut mot Trump: – Jeg lar meg ikke mobbe

Granskingen av den tidligere visedirektøren i FBI ble innledet for nesten to år siden, da justisdepartementets generalinspektør kom frem til at McCabe hadde løyet om å ha godkjent at en ansatt lekket interne opplysninger til en avis. McCabe har avvist at han har villedet noen med forelegg.

Trakk seg med øyeblikkelig virkning

McCabe trakk seg fra sin stilling som visedirektør med øyeblikkelig virkning i januar 2018, etter gjentatte ganger å ha fått kritikk fra president Donald Trump. I mars samme år fikk han offisielt sparken, noe han selv hevdet var av politiske grunner.

Bakgrunn: FBIs tidligere visedirektør sparket

Under et intervju med Anderson Cooper i CNN forteller McCabe – som selv arbeider for kanalen – at situasjonen har vært svært krevende for ham og familien de siste to årene.

– Jeg har tilbrakt 21 år i FBI, som en del av en institusjon som er stolte av sin troverdighet, stolthet og integritet:

– Å bli fjernet fra den institusjonen og samtidig bli urettmessig stemplet som en løgner fordi det var det ønskede utfallet hos presidenten har vært en av de mest sykelige og nedverdigende erfaringene jeg har hatt i mitt liv, sier McCabe under intervjuet.

Saken har vært under behandling av statsadvokatens kontor i Washington – det samme kontoret som denne uken kom i fokus da fire aktorer sa opp etter at justisdepartementet offentlig gikk ut og sa at de mente deres påstand om ni års fengsel mot Trumps tidligere rådgiver Roger Stone var for streng.

Mener Trump angriper kritikere

Statsadvokatens kontor ga McCabes advokater beskjed fredag om at saken var droppet, uten å gi noen presis begrunnelse for beslutningen.

Donald Trump har lenge hevdet at påtalemyndigheten har en hang til å etterforske hans medarbeidere, men ikke hans motstandere.

New York Times skriver at beslutningen kan være et forsøk fra justisminister William Barr på å vise at justisdepartementet er uavhengig av Trump.

Trump kommenterte utfallet i saken slik på Twitter lørdag, der han henviste til Fox News:

I sitt intervju med CNN går McCabe også til angrep mot nyhetskanalen Fox News, som han mener har spredt løgner om ham.

– Det er mange i dette landet som vil tro på de har sagt om meg for alltid, og det kan jeg ikke gjøre noe med, bortsett fra å fortsette å leve og si ifra på samme måte som jeg har gjort det siste året.

– For å stå opp for det jeg tror på, og for å fortelle sannheten, uansett hvor upraktisk den er for presidenten eller andre, fastslår han.

Les også: USA-ekspert om Trump og justisministeren: – Neppe avtalt spill

McCabe går også hardt ut mot det han mener er president Trumps angrep på kritiske røster, og viser til riksrettsvitnene Alexander Vindman og Gordon Sondland, som fikk sparken fra sine jobber etter at Trump ble frifunnet.

– Det er det denne presidenten gjør, han angriper mennesker personlig når han ikke liker det de forteller.

Publisert: 16.02.20 kl. 02:39

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser