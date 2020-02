SEIERSTEGN: USAs president Donald Trump gestikulerer mot publikum idet han går på scenen i New Hampshire mandag kveld lokal tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump gjorde narr av Demokratene: – Takk, Nancy

NEW HAMPSHIRE (VG) Kvelden før Demokratenes viktige valg i New Hampshire, advarte Donald Trump om «gale» politiske motstandere som vil åpne grensene for draps- og voldtektsmenn.

USAs president kom til New Hampshire et drøyt døgn før resultatene i tirsdagens primærvalg er klare.

I flere minutter tok han imot jubel og applaus fra publikum, før han tok ordet i den store arenaen i Manchester.

Han startet med å skryte av oppmøtet, og hevdet at publikum her var ti ganger større enn alle Demokratenes kandidater til sammen. Det tok ikke lang tid før han kom med det første stikket mot sine politiske motstandere.

– Jeg hører at en del republikanere vil stemme for den svakeste kandidaten i morgen ... Jeg forsøker å finne ut hvem som er den svakeste kandidaten, jeg synes alle er svake.

– Hun var sint

Han kommenterte også dramaet da han holdt en tale om rikets tilstand i forrige uke. Trump tok ikke Nancy Pelosis utstrakte hånd, og Pelosi rev talen hans i stykker.

– Jeg hadde noen bak meg som mumlet forferdelig, sier Trump og følger opp med knurrelyder.

– Veldig distraherende. Jeg snakker og det er en kvinne som mumler forferdelig bak meg.

«Lock her up, lock her up», roper publikum.

– Det var litt sinne bak der, når det er vi burde være sinte, ikke de.

Trumps besøk i New Hampshire skjer få dager etter at han sparket to sentrale vitner fra riksrettshøringen.

Det er også hans første valgmøte etter at han gikk fri for anklagene i riksrettssaken. Han kalte resultatet en absolutt og total frikjennelse, og takket en rekke republikanske senatorer og kongressmedlemmer ved navn.

Han nevnte bare Mitt Romney én gang, noe som utløste en umiddelbar og overdøvende buing fra publikum. Han kom også inn på forrige ukes meningsmåling som viser at 49 prosent av amerikanerne er fornøyd med jobben han gjør.

– Fra og med i dag har jeg – vi, ikke jeg, vi står sammen om dette – vi har de høyeste målingene vi noensinne. Takk, Nancy, mange takk.

TAKKET BARNA: Trump tok barna Ivanka og Donald Jr. opp på scenen. Han takket også mange republikanske støttespillere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hevder Demokratene mister medlemmer

Trump skrøt av å ha ødelagt IS-kalifatet og for å ha drept IS-lederen al-Baghdadi og den iranske generalen Qasem Soleimani.

– USA blir respektert igjen. Mens vi vinner, fortsetter Washington-demokratene å miste hodet. De er gale. Det er derfor millioner forlater partiet for å bli en del av vår bevegelse, de blir med i vårt flotte republikanske parti.

– Jeg kan ikke si hva som skjer i morgen. For de har hatt noen rare valglover her. Husker dere i fjor, vi skulle vunnet her, men de hadde busser som kom inn fra Massachusetts. Hundrevis, hundrevis.

Dette påstanden har han lagt frem før, påpeker CNNs faktasjekker Daniel Dale, og medfører ikke riktighet.

Donald Trump Foto: Thomas Nilsson / VG

Snakket om innvandrere som drapsmenn

I tillegg til å angripe Demokratene, handlet store deler av talen om Trumps kjernesaker. Innvandring var et tilbakevendende tema.

– Ytre venstrepolitikkens åpne grenser tillot dødelige stoffer å komme inne i landet vårt og det er det de ønsker ... Jeg ser de driver valgkamp nede i gaten, de er virkelig kjedelige, men jeg prøver å se, jeg har en plikt til å se skikkelige kjedelige ting.

– De vil ha åpne grenser, de vil ha tusener av tusener renne inn i landet. Det er ikke akkurat mye av det vi ser etter, ok? Drapsmenn, voldtektspersoner og noen andre ting. De kommer til å forgifte barna våre med narkotika, inkludert her i New Hampshire.

Ingen av kandidatene som vil utfordre Trump i november har sagt at de vil ha åpne grenser.

«FOR ALLTID FRIKJENT»: En Trump-supporter med en talende T-skjorte følger nøye med på presidentens tale. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Demokratene setter innvandrernes velvære foran nasjonens innbyggere. De sier velkommen, vi skal gi dere fri helsehjelp. Vi skal gi hver eneste familie en Rolls-Royce, sa Trump, som fortsatte med å snakke om muren han skal bygge langs grensen.

Trump brukte også en sangtekst om en slange til å advare om farene ved innvandring, slik han har gjort mange ganger før. Den handler om en sårbar kvinne som tar inn en slange som biter henne.

– Du bet meg, hvorfor? Du vet bittet ditt er giftig, og nå vet du at jeg kommer til å dø, sier Trump, og fortsetter med hva slangen svarte:

– Hold kjeft, sa slangen, du visste jeg ar en slange før du tok meg inn.

STEMNING: Publikum jublet, buet og klappet i takt med Trumps uttalelser. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Glem globalismen

Han fortalte også hvordan han hadde sagt «bye, bye NAFTA» og fremhevet handelsavtalen med Kina.

– Glem globalismen. Vi skal ta våre på vårt eget land, sa Trump, som lovet å beskytte amerikanske arbeidere og selskaper.

– Etter år med å bygge opp andre land, bygger vi endelig opp vårt eget land.

Flere ganger i talen snakket han om afroamerikanere og latinamerikanere, to velgergrupper som er viktige foran høstens valg. Han la blant annet vekt på den rekordlave arbeidsledigheten blant svarte.

ELDSTESØNNEN: Donald Trump Jr. dukket opp i pressesonen kort tid før faren gikk på talerstolen. Han vinket og smilte til publikum. Foto: Thomas Nilsson / VG

Takknemlig

Kathleen Scanlon fra Massachusetts hadde tatt med seg et stort «Kvinner for Trump»-skilt inn i arenaen.

– Jeg er så takknemlig for å være her, stolt av å være her. Det han gjør er fantastisk for landet vårt og for kvinner, jeg hater at folk sier at det ikke er det.

– Han har gjort det han har sagt han skulle gjøre, tømme sumpen, bli kvitt løgnaktige politikere, kaos.

– Men han lyver jo selv også?

– Nei, jeg tror ikke han lyver i det hele tatt.

GLAD: Kathleen Scanlon har med seg et skilt inn i arenaen. Hun sier hun er takknemlig for å være her. Foto: Thomas Nilsson / VG

Caroline Gemme har kommet fra Massachusetts for å se presidenten tale.

– Vi trenger noen som ikke er redde for å si det de mener. De prøver å holde mediene glade, han bryr seg ikke.

SPENT: Caroline Gemme hadde kjørt til nabodelstaten for å delta på Trumps valgmøte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun kaller riksrettssaken en vits.

– De hadde ikke noe fakta. Det var ikke noe offer. Presidenten av Ukraina sa at han ikke ba han om å gjøre noe.

– Tror du at han presset Ukraina til å etterforske Joe Biden?

– Nei, for presidenten deres sa at han ikke gjorde det.

– Hva gjorde han da han ba om en tjeneste?

– Ingenting, for de ga dem ingenting. Vi ga dem alle pengene uansett.

Publisert: 11.02.20 kl. 03:17

