KAMERAER: Kinesere er vant til at det er overvåkningskameraer på gaten. Her i Shanghai i begynnelsen av mars. Foto: REUTERS/Aly Song

CNN: Kina setter opp kameraer utenfor – og i – folks hjem

Kinesiske myndigheter installerer overvåkningskameraer for å kontrollere at folk som er i corona-karantene holder seg innendørs.

Det skriver CNN.

I noen tilfeller skal det altså være satt opp kameraer inne i hjemmet.

Dagen etter at irske Ian Lahiffe (34) kom tilbake til Beijing etter en tur til det sørlige Kina, ble det installert et overvåkningskamera utenfor leiligheten hans. Linsen pekte rett mot ham.

– (Å få satt opp et kamera utenfor døren din, red. anm.) er en utrolig undergraving av personvernet. Det ser ut til å være massiv innsamling av data. Og jeg vet ikke hvor mye av det som faktisk er lovlig, sier han til CNN.

Selv om det ikke foreligger noen offisiell uttalelse om kameraovervåkning av hjemmene til de som er i karantene, har dette ifølge CNN skjedd i flere byer. Nyhetsmediet har snakket med tre personer som har opplevd dette og viser også til poster i sosiale medier samt regjeringsuttalelser.

Åpne om kamerabruk

Flere steder har lokale myndigheter vært åpne om at de bruker moderne teknologi for å sørge for at folk etterlever karantene-pålegg.

Et underkontor av regjeringen i Nanjing, øst i Jiangsu-provinsen, har opplyst at de installerte kameraer utenfor dørene til personer i såkalt selv-karantene for å kontrollere dem 24 timer i døgnet. Et tiltak som ifølge myndighetenes post på Weibo, Kinas Twitter, har «bidratt til å spare personellutgifter og øke arbeidseffektiviteten».

Også i Hebei-provinsen, skriver CNN, har lokale myndigheter, på sin egen nettside, informert om at de bruker kameraer for å overvåke innbyggere i hjemmekarantene. Nyhetsmediet melder også om flere eksempler.

På Weibo har folk postet bilder av kameraer som de hevder er satt opp utenfor dørene deres. Noen gir uttrykk for at de aksepterer dette, men CNN peker samtidig på at internett i Kina er både overvåket og sensurert.

Jason Lau, en personvernekspert og professor ved Hong Kongs Baptist Universitet, viser til at kinesere var vant til utbredt overvåkning lenge før coronaviruset kom på banen.

– I Kina antar folk sannsynligvis at regjeringen allerede har tilgang til masse data om dem uansett. Hvis de tror at tiltakene beskytter dem, holder samfunnet trygt og er til folks beste, bekymrer de seg kanskje ikke så mye, sier han til CNN.

Også i Hongkong er det satt i verk uvanlige tiltak for å begrense smitte. Her må innbyggerne som returnerer til byen avgi spyttprøve og laste ned en sporingsapp før de slipper inn til 14 dagers karantene.

CNN skriver at selv om det ikke finnes noen spesifikk nasjonal lov som regulerer bruken av overvåkningskameraer i Kina, er slike kameraer et vanlig syn i både på gaten, på shoppingsentre, restauranter og klasserom.

– En enorm invadering

Ifølge den statlige kringkasteren CCTV har mer enn 20 millioner kameraer blitt satt opp siden 2017, men andre kilder antyder at tallet kan være mye høyere skriver CNN og viser til en rapport fra IHS Markit Technology, nå en del av Informa Tech, hvor det fremgikk at Kina hadde 349 millioner overvåkningskameraer i 2018, nesten fem ganger så mange som USA.

CNN har også snakket med en mann som forteller at politiet satte opp et kamera inne i leiligheten hans dagen etter at han kom hjem fra en reise.

– Å installere det inne i hjemmet mitt er en enorm invadering av mitt privatliv, sier mannen, som ikke står frem med sitt eget navn av frykt for represalier. Han protesterte, men til ingen nytte.

Kontrollsenteret i distriktet hvor mannen bor, bekrefter at de bruker kameraer for å sjekke at folk overholder hjemmekarantene, men vedkommende ønsket ikke å kommentere saken ut over dette.

CNN har ikke fått noe tilsvar fra hverken Kinas nasjonale helsekommisjon eller departementet for samfunnssikkerhet.

Publisert: 28.04.20 kl. 13:02

