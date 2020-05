TUNGT BEVÆPNET: En politikvinne med et maskingevær holder vakt utenfor retten da 40-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i København i desember 2018. Det er ikke tatt bilder fra retten etter at saken startet fredag. Foto: Sjørup, Thomas / Ritzau Scanpix

Slik kom dansk politi på sporet av norskiraneren

Det var det planlagte offeret for attentatet som selv varslet om at han ble overvåket. Dansk politi mener han ville blitt drept hvis de ikke hadde grepet inn.

Det var fredag at rettssaken mot den 40 år gamle norsk-iraneren startet i Roskilde. 40-åringen er tiltalt for å spionere på vegne av Iran i september 2018. Han er også tiltalt for å hjelpe iranske myndigheter med å planlegge et drap på en eksiliraner som har bodd i Danmark siden 2006.

I retten forklarte aktor hvordan offeret for spionasjen selv varslet politiet om det som skjedde utenfor boligen hans i Ringsted.

Etter at mannen henvendte seg til dansk politi, satte etterretningstjenesten opp et kamera rettet mot boligen hans. På dette overvåkningskameraet kunne politiet blant annet se at tiltalte tok bilder at callinganlegget utenfor boligen, fortalte aktor Søren Harbo.

Overvåkningsvideoen ble vist frem i retten.

Ransaket hotellrom under frokosten

Tiltalte booket seg senere inn på et hotell i Ringsted, skriver Ekstra Bladet.

To dager etter at mannen ble fanget opp på politiet overvåkningskamera, besluttet politiet å ransake tiltaltes bil. Der fant det en luftpistol og en friluftkniv.

ORIENTERTE: PET-sjef Finn Borch Andersen holdt en pressekonferanse om saken i oktober 2018. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Selv om funnene de gjorde var lovlige, gjorde politiet ytterligere en hemmelig ransaking - denne gangen på tiltaltes hotellrom. Dette skjedde mens tiltalte var borte fra rommet for å spise frokost, skriver Berlingske.

Der fant de et kamera med en rekke slettede bilder fra Iran samt bilder av offerets bolig. I løpet av de 22 minuttene tiltalte brukte på å spise frokost, kopierte politiet innholdet på kameraet.

21. oktober ble 40-åringen pågrepet i Göteborg i Sverige og senere utlevert til Danmark.

Tiltalte innrømmer å ha tatt bildene, men avviser at han samarbeidet med iransk etterretningstjeneste.

Vil at tiltalte skal utvises på livstid

Mannen som ifølge politiet skulle drepes, var etterlyst av iranske myndigheter.

Iranske myndigheter utstedte en arrestordre på mannen allerede i 2008. Den ble sendt til Danmark i 2009, men uten at danske myndigheter fulgte den opp. I stedet fikk eksiliraneren på et tidspunkt politibeskyttelse.

Mannen er en ledende figur i bevegelsen ASMLA, en arabisk nasjonalistisk opprørsgruppe som siden 1999 har kjempet for at den iranske provinsen Khuzestan skal bli en egen arabisk stat.

Iranske myndigheter har stemplet gruppen som en terrororganisasjon.

Det var et massivt politioppbud da saken startet fredag. Aktor Søren Harbø vil at norsk-iraneren ikke bare skal straffes for spionasjone og forsøk på drap, men vil også at 40-åringen blir utvist fra Danmark på livstid. Saken fortsetter mandag.

Publisert: 04.05.20 kl. 12:33

