MASKERT: En taxisjåfør i fullt smittevernutstyr kjører rundt i gatene i Guayaquil – Ecuadors største by og hardest rammede område etter utbruddet av covid-19. Foto: Marcos Pin / EFE

I denne byen har flere enn 100 taxisjåfører mistet livet etter virusutbruddet

I Ecuadors største by Guayaquil fortsetter coronaviruset å herje. Taxisjåfører, helsepersonell og journalister er hardt rammet. Nå vil landets president begynne en gjenåpning for å redde økonomien.

Mandag uttalte Ecuadors president Lenin Moreno at landet skal begynne en gradvis gjenåpning fra 4. mai – på tross av at Ecuador, etter Brasil, er det hardest rammede landet etter covid-19-utbruddet i Latin-Amerika.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet er 22.719 smittet og 576 omkommet i Ecuador etter utbruddet. Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo tror derimot at dødstallet er langt høyere.

I begynnelsen av april kom det flere meldinger om desperate familier i Ecuadors største by Guayaquil, som ringte helsevesenet gjentatte ganger for å få hentet døde familiemedlemmer. Byen har også gått tom for vanlige likkister, og de døde legges nå i pappkister.

– De offisielle tallene er ikke riktige. Det reelle antallet døde av covid-19 er mye høyere, sier Bull til VG.

Hun referer til offisiell statistikk i Guayas-provinsen, der byen Guayaquil ligger vest i landet. Ifølge BBC ble det registrert 6700 dødsfall i provinsen de to første ukene i april, mot rundt 1000 i samme periode i fjor.

– De tester få av de døde. De bruker testene de har på levende mennesker, legger Bull til.

Mer enn 100 sjåfører har mistet livet

En spesielt utsatt gruppe i Guayaquil har vist seg å være byens buss- og taxisjåfører. Minst 100 taxisjåfører har mistet livet etter utbruddet av coronaviruset, opplyser den lokale fagforeningen til avisen Metro Ecuador.

Ti busssjåfører har også mistet livet, opplyser en organisasjon som representerer bussjåførene, ifølge den danske avisen DR.

Organisasjonen påpeker samtidig at nødvendige sikkerhetstiltak og smittevernutstyr ikke er tilgjengelige for sjåførene når de går på jobb.

I tillegg er helsepersonell hardt rammet. Ifølge Guaya-provinsens regionale legeforening har minst 80 leger mistet livet i corona-krisen.

– I begynnelsen fikk ikke helsepersonell lov til å bruke munnbind fordi myndighetene var redd de skulle spre panikk:

– Det førte til at en stor andel av helsepersonell ble smittet, forklarer Bull, som også peker på at myndighetene iverksatte nasjonale tiltak for å stoppe viruset sent.

Benedicte Bull er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og er blant annet leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning. Foto: Universitetet i Oslo

Skal dele landet inn i fargesoner

Ecuador skal fra begynnelsen av mai deles inn i fargesoner – røde, gule og grønne – ut fra hvor stor virusfaren er. Denne inndelingen skal bestemme hvordan en gradvis gjenåpning av enkelte sektorer vil foregå.

I regioner som blir merket som røde, skal det meste fremdeles være nedstengt. I gule og grønne regioner kan imidlertid restriksjoner som portforbud bli begrenset.

Presidenten har bekreftet at grensene forblir stengt og at det fortsatt ikke er tillatt å reise mellom landets provinser.

– Jeg kan forstå logikken bak gjenåpningen. Guayaquil er veldig hardt rammet, men høylandet og Amazonas er mye mindre rammet. Hvis de holder stengt over lang tid betyr det en voldsom krise for økonomien, utdyper Bull.

KISTER TIL SALGS: Likkister er satt ut for salg utenfor et sykehus i Guayaquil den 25. april. Byen har slitt med å ha nok kister til sine døde, og har nå begynt å bruke pappkister. Foto: JOSE SANCHEZ LINDAO / AFP

Kutt i offentlige utgifter rammer helsevesenet

Spesielt hardt rammet har landet blitt av oljepriskollapsen etter virusutbruddet - ettersom landets hovedinntektskilde kommer fra oljeproduksjonen i Amazonas.

– Ecuador var gjennom en voldsom finanskrise på 90-tallet. Etter dollariseringen i 2000 begynte økonomien gradvis å vokse:

– I 2007 kom Rafael Correa til makten med en ambisjon om å utvikle landet og minske fattigdommen. Han var godt hjulpet av høye oljepriser, og økte både oljeproduksjon og gruvedrift, men tok også opp store lån, særlig hos Kina:

– Etter at oljeprisen sank i 2014 ble det vanskelig både å betale lån og fortsette med høye offentlige utgifter. Nåværende president har innført økonomiske innstramminger, blant annet ved å kutte i helsesektoren, som nå sliter med å takle pandemien, påpeker Bull.

152 SENGER: Leger og helsepersonell forbereder seg på åpningen av et feltsykehus satt opp av kommunen i Guayaquil den 24. april. Sykehuset har 152 senger, og 184 helsepersonell mottok forrige helg pasienter med alvorlige symptomer på covid-19. Foto: Mauricio Torres / EFE

«Covid-19 har rammet journalistikken»

Den ikke-statlige organisasjonen Fundamedios - som jobber for å sikre ytringsfriheten i Ecuador, skriver på sine nettsider at «covid-19 har rammet journalistikken».

En rapport utarbeidet av Andean Foundation for Media Observation and Study viser at mer enn 12 journalister har mistet livet i Latin-Amerika etter at det første tilfellet ble registrert i Brasil den 26. februar.

Mange av de døde journalistene jobbet i Guayaquil, og ytterligere 20 journalister skal nå være bekreftet smittet av coronaviruset. Av de døde hadde flere testet positivt for viruset, mens andre døde med symptomer.

– Mediene jobber med 40 prosent av arbeidsstyrken, uttaler Allen Panchana, en uavhengig journalist og professor ved Catholic University of Guayaquil til Nieman Foundation - universitetet Harvards primære avdeling for journalistikk.

– Vi har ikke økonomisk sterke medier i ryggen som støtter reporterne. Jeg har venner som har måttet betale for sine egne covid-19-tester, og andre som sover på hotell av frykt for å smitte familiene sine, forteller Panchana i artikkelen.

Administrerende direktør for Fundamedios, Cesar Ricuarte, sier til Bistandsaktuelt at han mener myndighetene har sviktet journalistene.

– Det er ikke fordi journalisters liv er viktigere enn alle de andre som har mistet livet i denne nødssituasjonen, men fordi journalister spiller en viktig sosial rolle i samfunnet og i demokratiet:

– Så staten har en særlig forpliktelse til å beskytte dem så de kan utføre arbeidet sitt. Og den forpliktelsen har ikke blitt oppfylt i Guayaquil, sier Ricuarte til avisen.

Publisert: 28.04.20 kl. 04:07

