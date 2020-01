Romarheim: - Usedvanlig pinlig og skadelig for Iran

Førsteamanuensis Anders G. Romarheim mener Irans forsøk på å feie nedskytingen av det ukrainske passasjasjerflyet viser et utdatert diktatur, og at flausen vil styrke Donald Trumps posisjon i kampen mot Iran.

Forskeren som leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier sier til VG:

– Jeg tenker at innrømmelsen av nedskytingen av passasjerflyet er usedvanlig pinlig og skadelig for det iranske regimet. Først gikk Iran ut og benektet det. Dermed blir det åpent for alle å se at dette regimet, som undertrykker sin egen befolkning, også er nødt til å undertrykke sannheten og villede sin egen befolkning og resten av verden, sier Romarheim.

Det var nyhetsbyåret AP som lørdag morgen siterer statlige iranske medier på at det ukrainske flyet ble skutt ned. Til sammen 176 mennesker omkom i flystyrten tidlig onsdag morgen.

SLAKTER: Førsteamanuensis Anders G. Romarheim mener Irans forsøk på dekke over hvem som er ansvarlig for flystyrten undergraver landets internasjonale troverdighet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er «menneskelig svikt» som førte til nedskytingen, heter det i uttalelsen AP refererer.

De ansvarlige vil bli holdt ansvarlig, heter det i uttalelsen ifølge BBC.

Den iranske presidenten, Hassan Rouhani, skriver på Twitter at nedskytingen er «en stor tragedie og en utilgivelig feil».

– Mine tanker og bønner går til de etterlatte som nå er i sorg, skriver presidenten.

Romarheim påpeker at Iran fikk mye sympati etter drapet på general Soleimani i forrige uke, men at dette endrer bildet radikalt.

– Det stiller dem i en utrolig dårlig posisjon. Og det skjer akkurat på et tidspunkt da sympatien med Iran og deres narrativ var noe høyere enn vanlig. Dette fordi Trumps aggressive likvidering av en av topplederne i Iran skapte store motreaksjoner og bekymringsmeldinger fra hele den siviliserte verden. Og så klarer Iran i løpet av så kort tid, å først drepe et stort antall sivile, og deretter totalt blamere seg ved å prøve å dekke over. Dette hadde vært mindre skadelig hvis de ikke hadde forsøkt seg på denne dekkoperasjonen, sier Romarheim.

Iran har i flere dager avvist at flyet ble truffet av en iransk missil. Canadas statsminister uttalte torsdag at informasjon fra en rekke kilder tyder på at passasjerflyet ble skutt ned.

– Derfor er jeg veldig spent på den iranske befolkningens reaksjoner på dette. Det har alltid vært mye misnøye med prestestyret i Iran, også blant progressive iranere, og her viser virkelig regimet sitt mest grusomme ansikt. De henretter og forårsaker så mye død og ødeleggelse jevnt over, at et enkelt passasjerfly tenker de at de kan feie under teppet. Det gikk ikke, og en av hovedgrunnene er moderne, digital etterretning. Her står CIA og vestlige etterretningsorganisasjoner igjen som sannhetsfortellerne. Og vestlige etterretning var selvfølgelig hovedgrunnlaget for hele Soleimani-operasjonen, ved at de kartla bevegelsen og fant tidspunktene. Her fikk de sjansen til å reise kjerringa ettertrykkelig.

– Du er overbevist om at Irans plan hele tiden var å feie nedskytingen under teppet, og så ble man tatt med buksene nede av den digitale etterretningen?

– Ja, det er jeg.

– Én ting er situasjonen innenrikspolitisk, hva tenker du om betydningen dette har for den mer akutte situasjonen i forhold til USA?

– Iran mister troverdighet og sympati på alle fronter, når deres militære dreper sivile, etter all sannsynlighet i vanvare, men ikke våger å stå for det. Selv har ikke Iran ett sekund lurt på hvorfor dette passasjerflyet gikk ned. De har trykket på knappen. Trump som motpart vil jo bruke dette for alt det er verdt, naturligvis. Jeg mener at noe av det mest stabile i Trumps utenrikspolitiske relasjoner, er en sterk Israel-vennlighet og en sterk Iran-fiendtlighet. Iran har alltid vært på toppen av Trumps fiende-liste internasjonalt. Og nå har han et et enda bedre grunnlag for å si at han og USA er den gode part, og Iran er et brutalt, illegitimt og undertrykkende regime. Det er nesten bare i utdaterte diktaturer man prøver seg på å glatte over denne typen ting, sier Romarheim.

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets Høgskole har en helt annen tilnærming enn Romarheim:

– Jeg vil berømme Iran for de kommer med en så tydelig innrømmelse. Dette har nok vært en vanskelig, men riktig beslutning. Hvilken betydning det får, gjenstår å se. Det mest spennende er å se på hvilken innenrikspolitisk betydning dette får. Det er mange iranere som omkom i nedskytingen. Den klare innrømmelsen kan øke Irans troverdighet i forhold til Europa, men også i forhold til USA. Irans viktigste politiske mål er å få lettet på sanksjonene mot regimet, og da kan denne innrømmelsen gi en viss økt politisk kapital i det internasjonale samfunnet, sier Slensvik.

