«KRISTI BRUD»: Åsa Waldau fikk tilnavnet i forbindelse med Knutby-saken. Foto: JONAS EKSTRÖMER

Knutby-saken: - Fossmo ville at jeg skulle dø

I et brev forteller Åsa Waldau, også kjent som «Kristi Brud», at Helge Fossmo ville «hjelpe henne hjem til Jesus». Rettssaken mot den mishandlingsanmeldte kvinnen starter tirsdag i Uppsala.

Tidligere sektleder Åsa Waldau, ofte omtalt som «Kristi Brud», er anmeldt for 14 tilfeller av mishandling mot seks forskjellige kvinner. Flere av kvinnene var såkalte «tjenere» av henne.

Waldau nekter straffskyld.

I et brev tiltalte har sendt til Expressen, via sin advokat, forteller hun om hvordan Helge Fossmo, den drapsdømte pastoren, overbeviste henne om at hun var «Kristi Brud» og hvordan han ville hjelpe henne «hjem».

– Han spøkte en gang om å holde en pute foran ansiktet mitt, for å hjelpe meg «hjem», skriver hun i brevet.

– Jeg fikk høre fra nærmere 30 personer om ulike budskap og hilsninger fra Jesus, om at jeg var utvalgt til å være hans hustru, skriver hun.

Brevet er del av «Kristi Brud» sitt forsvar, men nevner ingenting om anklagene mot henne. Hun legger skylden på hendelsene i menigheten på andre involverte.

Foto: BÖRJE THURESSON / AFTONBLADET / NTB SCANPIX

I tillegg til Waldau er pastorene Urban Fält og Peter Gembäck tiltalt for mishandling og trakassering.

– Under denne intense tiden dukker Urban Fält opp for å vise veien til Jesus. Urban forklarte at han visste hva Jesus sa, følte og ønsket. Han ga meg kjærlighetserklæringer på vegne av Jesus. Til slutt overbeviste han meg om at for å kunne nå Jesus måtte Urban og jeg ha samleie, fortsetter Waldau i brevet.

Det var i Filadelfiameingheten i Knutby i Sverige at Helge Fossmo var pastor da hans kone, 23 år gamle Alexandra Fossmo, ble drept i 2004. Drapspersonen var familiens tidligere barnevakt, Sara Svensson.

Fossmo ble opprinnelig dømt til livstid for medvirkning til drap, men før jul ble denne dommen endret til 26 år - noe som betyr at han slipper ut i april 2021.

Sara Svensson ble dømt til tvungen psykiatrisk behandling.

Publisert: 13.01.20 kl. 11:51

