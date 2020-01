SNAKKER MED ALLIERTE: Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag morgen til NHOs årskonferanse. Foto: Hallgeir Vågenes

Solberg: Ikke mulig å bli i Irak uten sikkerhet

Etter nattens iranske angrep mot leiren med norske soldater i Irak, vurderer regjeringen om det er mulig å fortsette oppdraget. Uten styrkebeskyttelse er det umulig å bli i Irak, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

For mindre enn 10 minutter siden

Natt til onsdag ble al-Asad basen i Irak, der omlag 70 norske soldater befinner seg, angrepet av raketter fra Iran. De var imidlertid varslet på forhånd og hadde tatt dekning.

Statsminister Erna Solberg er onsdag formiddag på NHOs årskonferanse i Oslo.

Hun sier til VG at vurderingen av styrkens evne til å stå i Irak, skjer sammen med den internasjonale koalisjonen mot IS:

– De må kunne gjøre en jobb, det blir det viktigste i avgjørelsen, sier Solberg.

I dialog

– Vil regjeringen helst at de skal bli, eller at de skal trekkes ut?

– Regjeringen er opptatt av at alt vi gjør, skal skje i samarbeid med de andre i koalisjonen, og i samarbeid med irakiske myndigheter. Vi har en dialog med Irak via koalisjonen. Iraks regjering jobber med hvordan de skal forholde seg til resolusjonen som parlamentet har vedtatt. Vi er der på invitasjon fra Irak, sier Solberg.

Sikkerhet viktigst

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at sikkerheten for soldatene nå er det aller viktigste i vurderingen videre:

– Styrkene er nå utsatt for utfordringer som ikke var der fra starten, og nå må vertslandet avklare om de er ønsket. I så fall må irakiske myndigheter stille opp og sikre nærværet deres, sier Støre til VG.

Avgjørende med styrkebeskyttelse

Den irakiske statsministeren har antydet en løsning hvor de amerikanske kampstyrkene reiser ut, mens oppdraget til koalisjonen med opptrening av irakiske soldater, kan fortsette.

Til det sier Erna Solberg;

- Vi kommer aldri til å være uten styrkebeskyttelse noen steder. Det er et helt grunnleggende krav for oss. Så vil vi ikke spekulere for mye. Vi forsøker å ha en god dialog med andre for å sikre oss. Vi har planer for hvordan vi kan evakuere på kort sikt og for hvordan vi kan evakuere organisert, sier hun.

Ser ingen plan

Ap-leder Støre frykter at IS kan bygge seg opp igjen dersom de internasjonale styrkene må forlate Irak:

– En veldig nedslående mulighet er at styrkene må trekke seg ut, og at det oppstår et maktvakuum som fylles av Iran og IS, sier Støre.

– Vi må forutsette at president Trump og USA har en plan for neste trinn etter at de bestemte seg for å ta ut general Suleimani. Situasjonen er veldig farlig nå, legger han til.

– Klarer du å få øye på denne planen?

– Nei, jeg gjør ikke det. USA har lagt et press mot Iran som er i ferd med å knekke iransk økonomi, og de svarer med å rette mange stikk mot USA og deres allierte i regionen, og å trekke seg ut av atomavtalen. Dette er en situasjon som burde tas ned. Men drapet på Suleimani er å dra det opp. Det er ikke lett å se veien herfra, sier Støre.

Erna Solberg etterlyser også diplomati i stedet for nye gjensidige angrep:

– Dette kan være tidspunktet hvor USA og Iran burde snakke sammen, sier statsministeren.

Publisert: 08.01.20 kl. 13:20

Mer om

Flere artikler