Bahareh Letnes om Soleimani: – For millioner av mennesker var du en krigshelt

Norskiranske Bahareh Letnes hyller nå den iranske generalen Qasem Soleimani som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

Letnes har søndag kveld publisert et innlegg på sin lukkede Instagram-profil der hun omtaler drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani. VG har fått tillatelse av Letnes til å gjengi innlegget.

– Jeg forstår veldig godt at Trump kaller deg terrorist. For vesten og USA var du en terrorist, men for millioner av mennesker i Midtøsten var du en krigshelt, skriver Letnes i posten under bildet av Soleimani.

HEDRER SOLEIMANI: Bahareh Letnes publiserte dette innlegget for sine drøyt 16.000 følgere på Instagram. I likhet med mange iranere, hedrer hun Soleimani. Foto: Skjermdump fra Instagram

Hedret av tusenvis

Søndag hedret store folkemengder Soleimani i Iran – der han av mange blir sett på som en krigshelt for innsatsen i Iran-Irak-krigen (1980–1988) og for rollen som leder av Revolusjonsgardens elitestyrke Quds.

Av eksperter beskrives han som en nøkkelfigur som har sørget for Irans betydelige innflytelse i Midtøsten.

Det var begravelsesseremoni for ham søndag – og det vil også være det mandag. Soleimani ledet den iranske Revolusjonsgardens Quds-styrke, og har blitt omtalt som den nest mektigste mannen i Irans regime. Dagen han ble drept demonstrerte titusenvis i Teheran mot USAs likvidering av generalen.

FOLKEHAV: Her bæres Qasem Soleimanis kiste gjennom folkemengdene i Iran tidligere søndag. Foto: Mohammad Hossein Taghi / TASNIM NEW AGENCY

Håper amerikanske styrker kastes ut for alltid

Videre i innlegget på Instagram skriver Letnes at Soleimani har ødelagt alle amerikanske planer for Midtøsten, at han drepte IS – og at Midtøstens sikkerhet alltid var hans første prioritet.

Hun sammenligner det med at nordmenn som forsvarte landet under andre verdenskrig, også ble kalt for terrorister av tyskerne.

– Jeg håper nå US militæret blir kastet ut av Midtøsten for alltid. Hvil i fred, avslutter hun.

Søndag stemte nasjonalforsamlingen i Irak for at alle utenlandske styrker skal beordres ut av landet av regjeringen.

Letnes ønsker ikke å kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt.

Kjæresten trakk seg

Norskiraneren Bahareh Letnes ble kjent for offentligheten etter at hun ble kjæreste med tidligere fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg trakk seg som minister etter et besøk til Iran sammen med Letnes: Han hadde ikke varslet hverken departementet eller Statsministerens kontor om reisen, og hadde med seg jobbtelefonen – stikk i strid med PST sine råd.

Høsten 2019 var paret deltagere i «Skal vi danse» på TV2.

Publisert: 05.01.20 kl. 23:19

