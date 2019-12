Historisk avstemning i Kongressen: Trump stilles for riksrett

WASHINGTON D.C (VG) Nå er det avgjort: Donald Trump er den tredje amerikanske presidenten i historien som stilles for riksrett.

VG var til stede da de to anklagene mot presidenten ble vedtatt i Representantenes hus onsdag kveld lokal tid. Avstemningen ble gjennomført etter en langvarig debatt.

Kun to ganger tidligere er en president stilt for riksrett: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. De ble ikke kjent skyldig. Richard Nixon trakk seg før anklagene mot ham ble vedtatt i Kongressen.

Demokratene sørget for flertall for disse to anklagene:

1. Maktmisbruk

Ifølge anklagen har Trump misbrukt sin makt ved å oppfordre en fremmed makt til å blande seg inn i valget i 2020. Trump anklages for å holde tilbake militær bistand på 391 millioner dollar for å presse Ukraina til å kunngjøre en etterforskning av sin politiske rival Joe Biden, som foreløpig leder kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat. Kunngjøringen skulle, ifølge anklagen, sverte Biden og dermed hjelpe Trump politisk.

Resultat: 230–197

2. Motarbeidelse av Kongressen

Presidenten har hindret Det hvite hus og andre deler av administrasjonen i å utlevere dokumenter til Kongressen. Det hvite hus har også nektet flere å vitne.

Resultat: 229–198

Som ventet stemte nesten alle demokrater for anklagene. Men Tulsi Gabbard, som deltar i kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat, stemte «nærværende» i begge tilfeller. Det betyr at hun hverken stemte ja eller nei.

To demokrater stemte «nei» på første anklagepunkt om maktmisbruk. Disse var Jeff Van Drew – som nylig annonserte at han vil bytte side til republikanerne – og Collin Peterson.

En tredje demokrat, Jared Golden, stemte sammen med disse to nei også på den andre anklagen, om motarbeiding av Kongressen.

Alle republikanere stemte mot.

Dette betyr at saken går videre til Senatet, det andre kammeret i Kongressen, som vil ta stilling til om Donald Trump er skyldig eller ikke. Republikanerne har flertall i Senatet og vil etter alt å dømme ikke felle presidenten.

Langvarig debatt

Kongressmedlemmene brukte over åtte timer på å debattere riksrett-tiltalene. Men mesteparten av tiden var salen mindre en halvfull: Mange kom innom for å holde innlegget sitt, før så å gå ut igjen så snart de var ferdige.

Innleggene gjenspeilte hvor splittet partiene er. De er blant annet ikke enige om faktagrunnlaget.

– Det viktigste budskapet er erkjennelsen av det ikke foreligger noe fakta i saken. Det andre er å kalle det for det dette er: et partipolitisk forsøk på å sverte en amerikansk president foran valget i 2020, og det kommer ikke til å fungere, sa kongressmedlem Mark Meadows (R) til VG mens debatten pågikk.

Demokratene la vekt på at de ikke tok lett på oppgaven, men understreket at presidentens handlinger er så alvorlige at de ikke hadde noe annet valg.

– Det er et faktum at presidenten er en pågående trussel mot vår nasjonale sikkerhet og integriteten til våre valg, selve grunnlaget for demokratiet vårt, sa Nancy Pelosi da hun innledet debatten.

– Når han bryter eden han har avlagt og truer tilliten til institusjonene våre, er dette et middel som er nødvendig, sa Alexandria Ocasio-Cortez til VG før avstemmingen.

Sammenlignet med Jesus

Republikanerne forsvarte presidenten i sterke ordelag.

– De mener Hillary Clinton burde være president og de vil fikse det, sa den republikanske representanten Chris Stewart i sitt innlegg.

Partikollega Barry Loudermilk fra Georgia hevdet Jesus Kristus fikk en mer rettferdig rettsprosess enn Trump.

– Før dere går i gang med denne historiske avstemningen i dag, en uke før jul, vil jeg at dere skal huske på dette: Da Jesus ble feilaktig anklaget for forræderi, ga Pontius Pilatus Jesus muligheten til å stå overfor de som anklaget ham, sier Loudermilk.

Mike Kelly (R) sammenlignet begivenheten med angrepet på Pearl Harbour.

– 7. desember 1941 skjedde en grufull handling i USA, og president Roosevelt sa: «Dette er en dato som vil stå igjen som en udåd». I dag, 18. desember 2019, er en annen dato som vil stå igjen som en udåd, sa han.

Fortsetter i januar

Prosessen fortsetter trolig i Senatet i januar. Siden Demokratene og Republikanerne strides om hvordan en mulig rettssak skal foregå, er det foreløpig uklart hvor lenge prosessen vil vare og om det skal kalles inn vitner.

Samtidig som avstemningen ble holdt, sto Trump på scenen på et valgmøte i Michigan.

Tirsdag kveld sendte Trump et langt brev til Demokatenes leder i Huset, Nancy Pelosi, der han slaktet prosessen og på nytt bestred at han har gjort noe galt.

