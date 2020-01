HAR EVAKUERT: Mange har allerede evakuert fra hjemmene sine i delstatene Victoria og New South Wales. Foto: HELEN FRANK / ROYAL AUSTRALIAN NAVY

Brannene i Australia: – Det er for sent å evakuere nå

SYDNEY (VG) I en rekke områder i delstaten Victoria og New South Wales melder brannvesenet at det kan være livsfarlig å evakuere nå.

Nå nettopp

– Det er for sent å evakuere nå. Denne brannen truer hjem og liv, skriver brannvesenet.

Dette varselet er sendt ut for beboere i områdene nord i delstaten Victoria - på grensen til New South Wales. Veier er stengt, og været forventes å bli verre.

– Været vil trolig skape ekstreme forhold, og brannene vil være veldig uforutsigbare, fortsetter brannvesenet.

Også flere steder i delstaten New South Wales opplyser myndighetene at det er for sent å evakuere.

– Du er i fare, og må handle nå for å overleve. Det beste alternative er å finne ut hvordan du skal søke tilflukt når forholdene blir verre. Det er for sent å evakuere nå. Det kan være livsfarlig.

Klikk for å aktivere kartet

3000 ekstra soldater

Lørdag er det over 100 branner i New South Wales og over 50 i Victoria. Med temperaturer på over 40 grader enkelte steder, sterk vind og tørr luft, er det ekstrem brannfare en rekke steder i de to delstatene.

De siste dagene har ti tusenvis av lokale og turister blitt evakuert før det som ventes å bli den verste dagen så langt i årets brannsesong. Verre enn nyttårsaften da minst ti mennesker mistet livet.

Lørdag ble det klart at forsvaret setter inn 3000 ekstra soldater for å hjelpe til i kampen mot flammene. Så langt har flere tusen fra forsvaret bidratt med evakueringer, forsyninger og utstyr.

– Jeg tror dette er første gang i vårt lands historie at reservesoldater kalles ut i fredstid, sier forsvarsminister Linda Reynolds ifølge Sydney Morning Herald.

Dermed vil de drøyt 3000 brannmennene som kjemper mot flammene få betydelig hjelp.

I tillegg opplyse statsminister Scott Morrison at flere brannfly er leid inn for å hjelpe til, det skal settes inn enda flere helikoptre fra forsvaret og marinen skal fortsette å hjelpe til med å levere forsyninger og evakuere isolerte mennesker.

Dødstallene stiger

Lørdag ble to personer bekreftet omkommet på Kangaroo Island i delstaten South Australia. Dermed er 14 personer bekreftet omkommet denne uken, og minst 20 siden brannsesongen startet.

21 personer er fortsatt savnet i delstaten Victoria.

Publisert: 04.01.20 kl. 03:53

Mer om

Flere artikler