VITNET I RETTEN: Amerikanske Moshe Peter Loth (76) avga i november sitt vitnemål under den pågående nazi-rettssaken i Hamburg. Nå viser det seg at store deler av hans bakgrunn skal være oppdiktet. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP

Påstander om falskt vitnemål i nazi-rettssaken: Skal ha fortalt «vill historie»

Domstolen i Hamburg kan ha fått en pinlig ripe i lakken: Vitneutsagnet til en angivelig holocaust-overlevende skal i stor grad være oppdiktet, ifølge tysk nyhetsmagasin.

Landretten i Hamburg må nå håndtere en oppsiktsvekkende påstand:

Vitneutsagnet til Moshe Peter Loth (76), en amerikaner som ifølge ham selv skal ha blitt født i konsentrasjonsleiren Stutthof i 1943, viser seg ikke å stemme, ifølge det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel.

FAKTA: STUTTHOF Stutthof er det tyske navnet på landsbyen som på polsk heter Sztutowo og som ligger om lag 35 km øst for Gdansk.

Stutthof ble også navnet på en fangeleir, senere konsentrasjonsleir, som nazistene etablerte i nærheten av landsbyen under andre verdenskrig.

Leiren ble åpnet én dag etter at Nazi-Tyskland angrep Polen, altså 2. september 1939.

Leiren hadde totalt cirka 120.000 fanger i løpet av de seks årene den var i drift. Minst 65.000 mennesker ble drept eller døde som følge av fangenskapet. Dødstallet kan være så høyt som 80.000, men det eksakte tallet er usikkert fordi ikke alle fangene ble registrert før de ble drept.

Av de over 50.000 jødene som ble sendt til leiren, var det nesten ingen som overlevde.

I perioden 1942–1944 ble leiren utvidet og nye nærliggende områder ble innarbeidet i leiren. Det ble opprettet egne bedrifter hvor fanger ble brukt som tvangsarbeidere.

I 1943 ble det bygget en SS-straffeleir bestående av fire brakker som gikk under navnet «Germanerleiren». Det var her de 271 norske politifolkene som ble sendt til leiren, endte opp.

Noen måneder senere ble 45 menn og 18 kvinner, alle politiske fanger, sendt fra Norge til hovedleiren Stutthof.

Til sammen 26 nordmenn døde, 13 fra hver leir, og de fleste under eller rett etter den forferdelige dødsmarsjen fra slutten av januar 1945. Kilde: snl.no

76-åringen skapte overskrifter verden rundt da han i november i fjor vitnet i den pågående nazi-rettssaken, og avsluttet med å omfavne den tiltalte, tidligere SS-vakt Bruno Dey (93), med ordene:

«I will forgive him now».

INNHENTET AV FORTIDEN: Bruno Dey (93) trilles inn i rettslokalet med rullestol. Han er tiltalt for å ha vært delaktig i 5230 drap, i kraft av å ha vært SS-vakt og dermed forhindret fangene fra å rømme fra sin grusomme skjebne. Påtalemyndigheten karakteriserer ham som «et lite tannhjul i nazistenes drapsmaskineri». Foto: GEORG WENDT / POOL

Entydig dokumentasjon

Der Spiegel har gravd frem dokumenter som danner mistanke om at Loth hverken ble født i konsentrasjonsleiren, eller er barnebarn av en jødisk kvinne, som ble drept i gasskammeret av nazistene.

Ifølge dokumenter fra folkeregisteret i Dortmund og oppføringer i kirkebøkene, stammer Loth fra en ikke-jødisk, tysk familie, hvor familiemedlemmene var evangeliske kristne.

Heller ikke i protokollen fra konsentrasjonsleiren Stutthof finnes det informasjon om at Loth skal være av jødisk herkomst, skriver Der Spiegel.

Derimot ble hans mor i virkeligheten satt i fangenskap for en kort periode i mars 1943 med fangenummer 20.038.

Grunnen for arrestasjonen ble notert som «oppdragelsesstraff», og nasjonalitet «R.D.» - Reichsdeutsche (rikstysker).

Hun ble ikke, som Loth påstår, forfulgt som jøde, ifølge Der Spiegel.

SKJULER ANSIKTET: 93 år gamle Bruno Dey er innhentet av fortiden som SS-vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof. Her sammen med sin forsvarer Stefan Waterkamp. Foto: GEORG WENDT / POOL

Forsvarer seg

Loths advokater uttaler til nyhetsmagasinet at klienten hele livet har vært på leting etter sin virkelige identitet. Han har «ofte bare hatt tilgang på muntlige fortellinger» og mange spørsmål er «dessverre ubesvart frem til nå».

Advokatene fremholder at da Loth for 15 år siden henvendte seg til Yad Vashem, Israels offisielle minnesmerke for de jøder som ble drept under holocaust, og fortalte at bestemoren ble drept i gasskammeret, gikk han ut fra at dette stemte.

– Han vil så fort som mulig korrigere opplysningene overfor minnestedet Yad Vashem, sier en av hans advokater til nyhetsmagasinet.

DOMMERPANEL: Ledende dommer Anne Meier-Göring og hennes meddommere Tino Frieling (t.v.) og Christopher Daniels (t.h.) fotografert da rettssaken startet opp igjen mandag etter flere ukers jule- og nyttårsfri. Foto: GEORG WENDT / POOL

Kaster skygge

Mandag denne uken var partene samlet til årets første rettsmøte i saken, men allerede i forbindelse med Loths vitnemål i november i fjor ble det ytret skepsis til om hans utrolige historie kunne stemme.

Bistandsadvokat til flere av de fornærmede i saken, Cornelius Nestler, kritiserer at det ikke fantes noe objektivt bevis for Loths beskrivelser, og at vitnet fra første stund hadde fortalt «en vill historie».

– Denne publiseringen kaster en skygge over rettssaken, som de andre nazi-rettssakene befinner seg under et høyt press, sier Nestler ifølge storavisen Die Welt.

Han frykter nå at autentiske vitner som selv har opplevd konsentrasjonsleiren og mister familiemedlemmer der skal tape troverdighet.

– Vi kommer nå til å ettergå disse påstandene, sa dommer Anne Meier-Göring, ifølge Die Welt.

KRITISK: Bistandsadvokat Cornelius Nestler. Foto: FOCKE STRANGMANN / EPA

5230 drap

Påtalemyndigheten har anklaget Bruno Dey (93) for å være delaktig i 5230 drap. Som SS-vakt skal han mellom 9. august 1944 og 26. april 1945 ha støttet «de ondskapsfulle og grusomme drapene spesielt på jødiske fanger», ifølge tiltalen som VG har fått tilgang til.

Påtalemyndigheten argumenterer med at den tidligere SS-mannen, gjennom sin vakttjeneste i tårnet, bidro til å hindre flukt, opprør og befrielse av fangene. Rettssaken går for en ungdomsdomstol fordi perioden for forholdene han er tiltalt for startet 19 dager før Bruno Dey fylte 18 år.

