PÅ KARTET: – Her bor jeg, i Jeriko, i det mest fruktbare området på Vestbredden. Dette er det Benjamin Netanyahu ønsker å annektere og gjøre til en del av Israel, sier Saeb Erekat. Foto: Harald Berg Sævereid

Palestinsk toppleder til VG: Vi er ferdige med president Trump

Saeb Erekat (64) forstår hvorfor et flertall av palestinerne er rasende på ham. – Vi har ikke levert det vi lovet dem for 25 år siden, en egen palestinsk stat, sier PLOs generalsekretær og palestinernes sjefforhandler.

Saeb Erekats navn er synonymt med palestineres kamp for å kunne bo innenfor egne grenser uten å være under israelsk fysisk kontroll. Han etterlyser internasjonal støtte til de palestinske myndighetene.

– Palestinerne vil ha fred, våre naboer israelerne vil ha fred. Men bare en tostatsløsning vil gjøre en fred mellom våre to folk mulig og permanent. Jeg forstår hvorfor folk ikke lenger tror at det går an, men jeg fastholder at vi må få den staten som det internasjonale samfunnet lovet oss gjennom Oslo-avtalene, sier Erekat.

– Men et kvart århundre er gått siden Yitzak Rabin og Yasir Arafat signerte på Oslo-avtalen. Hvordan kan du fremdeles tro på at en palestinsk stat kan bli til virkelighet?

– Ingen trenger fred mer enn palestinere og israelere. Vi har ikke lenger behov for amerikanerne, men vi trenger støtte fra det internasjonale samfunnet, sier generalsekretæren i PLO. Foto: Harald Berg Sævereid

Ingen trussel

– Fordi det finnes ikke noe alternativ, om vi skal kunne leve i fredelig sameksistens med våre naboer. Israelerne ønsker fred, palestinerne ønsker fred, men når Benjamin Netanyahu snakker om «en stat, to systemer», så er det jevngodt med apartheid, hvor den palestinske befolkningen blir annenrangs borgere, strippet for rettigheter. Vi må snart forstå at israelere og palestinere ikke er en trussel for hverandre, sier Erekat.

Palestinernes president, Mahmoud Abbas leder den topptunge palestinske delegasjonen som er på et tredagers Norgesbesøk. Abbas har hatt samtaler med statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fredag møtte han kronprins Haakon.

84 år gamle Abbas er den symbolske lederen, i praksis er det Saeb Erekat som er, slik han har vært det i over 20 år, palestinernes ansikt utad.

HVERDAGEN: Veier på palestinsk område på Vestbredden kan bli stengt uten at palestinske myndigheter får vite hvorfor. Her prøver borgermesteren i Beta, Fuad Meali, å få israelske soldater til åpne veien inn til landsbyen. Denne gang lykkes han. Foto: Helge Mikalsen

Klar i talen

– 60 prosent av den palestinske befolkningen er under 18 år. Vi som er over 60 år utgjør bare syv prosent, sier han etter at en ung palestinsk/norsk kvinne under foredraget Erekat holdt på PRIO, spør om når PLO har tenkt å slippe yngre politikere til.

– Vi vil snart holde valg, det er over ti år siden sist. Selv om Hamas ikke vil tillate at det skjer i Gaza, men til syvende og sist blir det aldri en palestinsk stat uten at Gaza inngår i denne. Alternativet til en to-stats løsning er «En stat, like rettigheter». Det vil Israel aldri akseptere, sier Erekat.

MØTER: Under sine tre dager i Oslo har den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, hatt samtaler med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og kronprins Haakon. Foto: Heiko Junge

Han vet at han ikke lenger er ungdommens mann, til det er han for nært bundet til den sterkt kritiserte Oslo-avtalen, som i dag nærmest er et skjellsord i de palestinske selvstyreområdene. Men også Israel.

– En tid etter at jeg hadde gjennomgått en lungetransplantasjon, holdt jeg et foredrag ved et palestinsk universitet. En student reiste seg og sa at han var glad for at jeg var frisknet til, men han foreslo at jeg neste gang sørget for å be om en tunge-transplantasjon. Det var selvsagt sårende å høre, men det var en påminnelse om hvilken dårlig jobb vi har gjort, sier PLO-toppen.

Jødedommen

FRUKTBART: Vann fra Jordan-eleven og godt jordsmonn gjør Jordan-dalen til Vestbreddens «spiskammer». Sauehold og dyrking av frukt og grønnsaker er det folk lever av. Foto: ATEF SAFADI / EPA

På veggen henger et kart over Midtøsten og Saeb Erekat peker på hjembyen Jeriko, hvor han er oppvokst opp og bor i dag sammen med sin kone. Fire barn og barnebarn bor like ved.

– Livet i Jordan-dalen er bra, men trusselen fra Israel skaper frykt. Vi har akseptert Israel og jeg holder jødedommen som en av Guds store religioner, men det vi snakker om er et politisk problem, sier han.

Like utenfor PRIO-bygningen hvor intervjuet finner sted, flyter Akerselva stille nedover mot Oslofjorden, men inne på det lille kontoret tar det nesten fyr da jeg spør Saeb Erekat om hvordan han tror den lenge bebudede amerikanske fredsplanen kommer til å se ut. Den president Trump har kalt «Århundrets avtale».

Saeb Erekat retter seg opp, lener seg opphisset over bordet og sier:

INGEN TILLIT: Den palestinske ledelsen stoler ikke lenger på amerikanerne. De mener Donald Trump bryter alle løfter han har gitt. Her er den amerikanske presidenten sammen med sin palestinske kollega, Mahmoud Abbas. Foto: MOHAMAD TOROKMAN / X02127

– Hør her, det finnes ingen fredsplan. For amerikanerne er det som skjer på bakken den planen de ønsker å gjennomføre. Flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, stadig flere israelske bosetninger på Vestbredden, trusler om annektering, først Golan-høydene og nå Jordan-dalen. Det er denne situasjonen Trump-administrasjonen har vært med å skape, og som de er fornøyd med.

– President Abbas og jeg har hatt fire møter med president Donald Trump og visepresident Mike Pence. Ikke et eneste ord har de sagt konkret om hvordan de skal skape fred mellom Israel og Palestina. Vi har gitt opp.

– I dag snakker jeg med andre amerikanske politikere, i Kongressen og Senatet, men president Trump og den amerikanske administrasjonen er vi ferdige med. Her dreier det som om respekt og verdighet. Det bør være klart for amerikanske og israelske ledere: Jeg er palestiner og jeg drar ingen steder, sier Saeb Erekat.

Publisert: 21.09.19 kl. 09:29







