TOPPMØTE: Frankrikes president Emmanuel Macron ba om ro da verdenslederne stilte seg opp for et fellesbilde. Til høyre for ham står Tysklands kansler Angela Merkel. Foto: Thomas Nilsson / VG

Macron til VG om Amazonas-allianse: – Bolsonaro bør bli med i gjengen

NEW YORK (VG) Brasils president Jair Bolsonaro glimret med sitt fravær da verdenslederne var samlet til et toppmøte om bevaring av regnskogen.

Amazonas og bevaring av regnskogen står høyt på agendaen under FNs høynivåuke i New York.

Før mandagens klimatoppmøte inviterte Frankrike, Chile og Colombia verdenslederne til et eget møte om regnskogen, kalt «Alliance for the Rainforest».

Brasils president Jair Bolsonaro var, ikke overraskende, ikke til stede. Han har avvist å anerkjenne avskogingen som et problem og har avvist millioner i av euro i støtte fra G7-landene.

Frankrikes president Emmanuel Macron er en av initiativtagerne til møtet, og har engasjert seg sterkt i spørsmålet om regnskogen.

På spørsmål fra VG om hva han synes Bolsonaro bør gjøre, svarer han smilende, og kontant:

– Bli med i gjengen!

Han roser samtidig Norges innsats.

– Dere har gjort en god jobb!

– Brasil er velkommen

I innlegget sitt kom han tilbake til spørsmålet om Bolsonaro:

– Hvordan skal vi gjøre det med Brasil, spør alle? Brasil er velkommen, svarer jeg. Alle vil jobbe med Brasil, sa Macron.

Han viste til at G7-landenes uttalelse om at det haster med handling.

– Jeg håper vi i de neste ukene og månedene vil fatte resolusjoner som gjør at vi kan gå videre.

KONTROLL MED FLAMMENE: Brannmenn kjemper mot flammene i Apui i Amazonas 31. august i år. Foto: BRUNO KELLY / X03410

– Respektløs

Bolsonaro avviste G7-landenes tilbud fordi han mente Brasil ble behandlet som en koloni. Han gikk spesielt hardt ut mot Frankrikes president Emmanuel Macron.

Han hevdet blant annet at Macron hadde kalt ham for en løgner.

– For at vi skal snakke med eller motta noe som helst fra Frankrike, med de beste intensjoner, må Macron trekke tilbake disse ordene. Deretter kan vi snakke, sier Bolsonaro.

Ordkrigen toppet seg da Bolsonaro kommenterte et Facebook-bilde der det ble gjort narr av Macrons kone Brigitte. «Ikke ydmyk fyren, ha-ha», svarte Bolsonaro.

– Han sa veldig respektløse ting om kona mi. Jeg har stor respekt for det brasilianske folket, og kan bare håpe at de snart vil ha en president som er opp for jobben, sa han på en pressekonferanse under G7-møtet, ifølge BBC.

Statsminister Erna Solberg sa i sitt innlegg at regnskoglandene ikke bør stå alene om utfordringene.

– Selskaper må redusere presset på skogen ved å produsere og kjøpe bærekraftige varer. Banker og investorer må redusere risikoen for avskoging i sine porteføljer. Og det internasjonale samfunnet må trappe opp støtten.

– Tyskland, Storbritannia og Norge vil levere på vårt felles løfte fra Paris om å bidra med fem milliarder dollar innen 2020.

KJØLIG STEMNING: Frankrikes president Emmanuel Macron og Brasils president Jair Bolsonaro har alt annet enn en diplomatisk tone seg imellom. Foto: JACQUES WITT / POOL

Ford gikk ut mot grådighet

Under FN-møtet i New York gjentok Macron og Tysklands kansler Angela Merkel lovnader om å støtte bevaring av regnskogen.

– La oss handle sammen, for regnskogen er så viktig for vår overlevelse, sa Merkel.

Skuespillerlegenden Harrison Ford talte også til verdenslederne.

– Når et rom et i et hus brenner, sier du ikke at et rom i huset mitt brenner. Du sier at huset ditt brenner. Og vi har kun ett hus!, sa han, og fortsatte:

– Grådighet dominerer kampen om Amazonas. Vi må beskytte det vi har, sa Ford.

Norge holdt også et innlegg under møtet.

Kritisert frihandelsavtale

I slutten av august inngikk det søramerikanske handelsforbundet Mercosur, som består av Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, og EFTA-landene, det vil si Norge, Liechtenstein og Sveits, en frihandelsavtale.

Den norske regjeringen ble kritisert av SV og MDG for å inngå en handelsavtale med Brasil mens regnskogen brenner, og ikke sette avskoging som et premiss for å inngå avtalen.

I sommer ønsket ikke EU å ratifisere sin avtale med Mercosur på grunn av brannene i Amazonas.

