TELT: Dette midlertidige anlegget har plass til opptil 400 mennesker og skal fungere som en rettssal på grensen til Mexico. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her er Trumps nye rettssal på grensen

LAREDO (VG) Fra dette teltanlegget ved grensen til Mexico skal migranter få sakene sine behandlet via videolink.

De siste månedene har USA utvidet «Bli igjen i Mexico»-ordningen som tvinger migranter til å vente i Mexico mens sakene deres blir behandlet. Så langt i år er rundt 42.000 sendt over grensen, ifølge myndighetenes egne tall.

Som et neste skritt åpnet denne uken et stor teltanlegg i Laredo i Texas. Det skal fungere som en midlertidig rettssal for migranter som kommer over broen fra Mexico.

Fakta om «Bli igjen i Mexico» *Ordningen startet California i januar, og har senere blitt utvidet til å gjelde flere grenseoverganger. * Ifølge amerikanske myndigheter var 42.000 personer sendt tilbake til Mexico fra januar til september i år. * I juli og august ble 6000 sendt over broen i Nuevo Laredo, ifølge tall fra TRAC, et dataforskningssenter ved Syracuse University. * De fleste migrantene kommer fra Guatemala, Honduras og El Salvador. * Dersom migrantene frykter for å dra tilbake til Mexico, kan de be om å få bli. Ifølge TRAC fikk én prosent innvilget dette i juni.

En egen inngang, bare meter fra broen, fører migrantene direkte inn og ut fra anlegget.

Dermed blir sakene deres behandlet uten at de kommer mer enn noen få meter inn i USA.

EGEN INNGANG: En ung mann går inn døren som fører inn til den nye rettssalen ved grensen. Han har papirene sine med seg i hånden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Torsdag morgen traff VG titalls kvinner, menn og barn som sto i kø for å slippe inn. Flere hadde ventet i to måneder i Mexico og skulle nå på sin første rettshøring.

– Jeg vet det er vanskelig å komme inn, men jeg håper at jeg får presentert saken min. Så får vi se hva som skjer. Jeg kan ikke dra tilbake til Cuba, sier Onelia (39).

HÅPEFULL: Kubanske Onelia (39) står i kø på broen mellom Mexico og USA. Hun håper hun blir hørt og innvilget asyl. Foto: Thomas Nilsson / VG

I motsetning til andre rettssaler, er teltanlegget stengt for media og publikum.

Her er heller ingen dommere. De sitter tre timer unna, i en rettssal i San Antonio, og kommuniserer gjennom videolink.

– En farse

Advokater og organisasjoner refser den nye ordningen. De er blant annet bekymret for hvordan migrantene skal få tak i advokater som kan hjelpe dem.

– Ingen gode advokater vil ta en sak uten å møte klienten ansikt til ansikt. Ingen tør å dra inn til Mexico. Og jeg kjenner ingen advokater som jobber pro bono i Mexico, sier immigrasjonsadvokat Ursela Odeja i Women’s Refugee Commission til VG.

TV-OVERFØRING: Her skal migrantene sitte under rettshøringene. TV-en på veggen viser et bilde av dommeren som sitter i San Antonio. Foto: Eric Gay / AP

Hun var i begge byene denne uken for å undersøke forholdene.

– Det var en farse. De gjør det de må for å krysse av boksene og for å få det til å se ut som en rettssak, men formålet er ikke å gi dem en rettferdig rettergang eller en faktisk mulighet til beskyttelse.

Den fungerende sikkerhetsministeren i USA har ifølge Texas Tribune sagt at teltanlegget vil føre til en hurtigere prosess av sakene.

Myndighetene sier at anlegget kan ta imot rundt 400 personer om dagen, men denne uken har mellom 40–60 møtt opp, ifølge flere medier.

VG var til stede i retten i San Antonio fredag denne uken da 144 saker fra Laredo skulle behandles via videolink. Halvparten av sakene før lunsj ble avgjort uten at personen det gjaldt var til stede.

Høringene besto av at de ble informert om rettighetene sine. Deretter fikk de en dato for en andre høring, i oktober eller november.

– Hva skal vi gjøre?

Kun en håndfull hadde advokat, slik de har rett til. Som en formalitet spurte dommeren alle om de hadde fått en liste med navn de kunne ringe.

– Ja, dommer, men hva skal vi gjøre når ingen tar telefonen? sa en mann.

To advokater var med på telefon. En tredje ble oppringt, men det viste seg at hun var i Laredo:

– Jeg er her, dommer. Jeg prøver å komme meg inn, men det er ikke så enkelt.

Nytt system

Esmeralda Sosa Serratos var den eneste advokaten som møtte i samme rom som dommeren. Hun hadde snakket med klinten sin én gang på telefon.

Dette var hennes første «Bli igjen i Mexico»-sak.

– Kontoret mitt prøver å finne ut av hvordan dette fungerer.

ADVOKAT: Esmeralda Sosa Serratos forlater rettsbygningen i San Antonio etter å ha representert én klient. Foto: Thomas Nilsson / VG

Serratos fortalte retten at klienten, som møtte i retten sammen med datteren, var blitt kidnappet to ganger.

Dersom migrantene sier at de er redde for å dra tilbake til Mexico, skal myndighetene gjøre et intervju for å vurdere et unntak fra regelen. I juni gjaldt det én prosent.

I retten i San Antonio spurte ikke dommeren om de ønsket et eget intervju. Nær sagt alle tok likevel ordet for å si at var redde for å dra tilbake til Mexico.

Takket nei til lokale

Ifølge Texas Tribune har myndighetene lagt av opptil 155 millioner dollar for å sette opp og drive fem midlertidige rettssaler langs grensen.

Ifølge borgermesteren i Laredo vil anlegget i byen koste rundt 35 millioner dollar. Pete Saenz sier til VG at de begynte å høre om teltet i juli, og at de ringte til Washington for å få mer informasjon.

– De bekreftet at det skulle settes opp et telt og at høringene skulle begynne i september, sier Saenz.

Borgermesteren opplyser at byen tilbød immigrasjonsmyndighetene å leie et tomt lokale som ligger et par steinkast fra teltene.

– Vi sa de kunne leie det i 18 måneder for én dollar. De vurderte det først, men så avslo de. De sa at de hadde behov for 36.000 kvadratmeter. Lokalet vårt var 21.000 kvadratmeter.

