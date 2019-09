President Ashraf Ghani legger sin stemme ned i en valgurne på en skole i Kabul.

Blodig valgdag i Afghanistan: Flere drept

Afghanske velgere trosset Taliban-trusler og gikk lørdag til valgurnene, mens stemmelokaler ble angrepet i en rekke provinser.

Minst to sivile er drept og 27 såret i Taliban-angrep på valglokaler flere steder i landet, opplyser en tjenestemann lørdag ettermiddag.

Opprørsbevegelsen Taliban hadde i forkant av valget truet med angrep mot afghanere som ønsket å gjøre sin borgerplikt.

Fra hovedstaden Kabul meldes det om sporadisk oppmøte. Bekymrede myndigheter hadde på forhånd sørget for et stort sikkerhetsoppbud, og mange gater var fylt med soldater. Lastebiler fikk forbud mot å kjøre inn i byen på valgdagen i frykt for at de skulle inneholde bomber rettet mot velgere.

Åpningstidene ble likevel utvidet med to timer, til klokka 17 lokal tid, som følge av lange køer utenfor flere valglokaler rundt om i landet.

Korrupsjon

18 kandidater stiller til valg, blant dem sittende president Ashraf Ghani. Taliban mener presidentvalget er en sammensvergelse for å fremme "okkupantenes mål" i landet og anser Ghanis regjering som nikkedukker for USA.

Afghanistan har vært rystet av en lang rekke blodige angrep de siste månedene og årene.

Men lørdag uttrykte mange velgere vel så mye frykt og frustrasjon over korrupsjon i regjeringen og det omfattende kaoset ved valglokalene.

Mange klager

Mange afghanere møtte ufullstendige valglister, systemer som ikke virket og i enkelte tilfeller fiendtlige valgfunksjonærer.

En representant for landets uavhengige klageorgan, som har i oppgave å overvåke valget, sier det er meldt om problemer over hele landet.

Til sammen var rundt 72.000 medlemmer av sikkerhetsstyrkene utplassert for å beskytte valglokalene. I tillegg var mellom 30.000 og 40.000 soldater i beredskap for å bistå.

President og regjeringssjef stemte

Lørdag morgen slapp president Ghani sin stemme ned i valgurnen. Det samme gjorde hans rival, regjeringssjef Abdullah Abdullah.

Ghani takket afghanske borgere som stemte til tross for de overhengende truslene fra Taliban.

En tredel av landets valglokaler var stengt som følge av sikkerhetstrusselen i Taliban-kontrollerte områder og andre steder som er kontrollert av opprørere.

Avbrutte USA-samtaler

Taliban har det siste året sittet i forhandlinger med USA, men forhandlingene brøt sammen tidligere i september. President Donald Trump erklærte at samtalene var «døde». Siden da har Taliban utført angrep nesten hver eneste dag. Samtidig som angrep mot valgkamparrangementer og sikkerhetsstyrker har krevd mange sivile liv, har opprørerne sagt at de er klar for nye samtaler med USA.

De siste par ukene har også amerikanske og afghanske regjeringsstyrker blitt anklaget for å ha drept titalls sivile i opprørskontrollerte områder.

