YOU’RE FIRED: Sikkerhetsrådgiver John Bolton er den siste som må forlate jobben sin i Det hvite hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

John Bolton er ferdig i Det hvite hus

Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton leverte sin oppsigelse tirsdag.

Oppdatert nå nettopp







Oppsigelsen ble levert dagen etter at presidenten informerte den forhenværende sikkerhetsrådgiveren om at hans tjenester ikke lenger var ønsket, skriver presidenten selv på Twitter.

Trump trekker selv frem at han var «svært uenig» med flere av forslagene til den forhenværende rådgiveren, og at det samme gjelder mange i administrasjonen.

Som følger av dette informerte Trump om Boltons oppsigelse mandag, og mottok denne tirsdag. Han skriver videre at han vil utnevne en ny sikkerhetsrådgiver neste uke.

Ifølge en pressemelding sendt fra Det hvite hus tidligere i dag, skulle Bolton etter planen delta på en pressekonferanse klokken 13.30 lokal tid (19.30 norsk tid). Det er uklart hvorvidt dette fremdeles er tilfellet.

Mener han sa opp selv

Bolton på sin side er ikke helt enig i måten Trump legger frem hendelsesforløpet. Kort tid etter at Trump avslørte nyheten om Boltons avgang på Twitter, tvitret Bolton at han selv tilbød seg å si opp, hvorpå Trump skal ha svart «La oss snakke om det i morgen».

Under et talkshow på kanalen Fox News mottok programleder Brian kilmeade en tekstmelding fra Bolton, der det sto «For å ha alt på det rene: jeg sa opp».

Bolton tiltrådte som sikkerhetsrådgiver i 2018, og tok da over jobben fra Herbert McMaster.

les også Trump: Har avlyst hemmelig Taliban-møte etter bilbombe

Uenigheter om Taliban-invitasjon

Flere medier, deriblant CNN, har skrevet om konflikter mellom Bolton og andre deler av Trumps administrasjon. Blant annet skal det ha vært isfront mellom Bolton og utenriksminister Mike Pompeo, og de to skal ikke ha snakket med hverandre på flere uker.

Pompeo selv bekrefter at han har vært uenig med Bolton ved en rekke anledninger, skriver AFP.

Ifølge New York Times startet isfronten med at president Trump ville invitere den islamsk-fundamentalistiske gruppen Taliban til feriestedet Camp David for å diskutere en fredsavtale.

John Bolton på sin side mente det var en dårlig idé å i det hele tatt fremforhandle en fredsavtale med Taliban.

Taliban-planen ble nylig skrinlagt som følger av en bilbombe, som tok livet av elleve sivile og en amerikansk soldat.

Trump gikk mandag hardt ut mot mediene som skrev om konfliktene innad i Det hvite hus, og hevdet at det ikke stemte at det var «kaotiske tilstander» (turmoil), slik mediene skrev.

les også Dansk politi brukte over 5 millioner kroner på avlyst Trump-besøk

Hørte om avskjedigelsen på Twitter

CNN siterer en kilde innad i administrasjonen på at Trump har blitt stadig mer irritert på Bolton de siste månedene, blant annet fordi Trump ikke følte at Bolton ikke talte presidentens sak i media. Ifølge kilden følte Trump at Bolton skadet presidentens kredibilitet.

En annen kilde sier til kanalen at flere ansatte i Trump-administrasjonen fikk vite om Boltons avgang for første gang gjennom Trumps Twitter-meldinger.

– Stort tap

Republikanske senatorer er delt i synet på Boltons avgang. Mitt Romney, som sitter i senatet for Utah, og som stilte i presidentvalget for republikanerne mot Obama i 2012, omtaler avgangen som et stort tap.

– Tapet av John Bolton som en leder innen utenrikspolitikk er et stort tap for landet, og for Det hvite hus, sa han etter avgangen.

På spørsmål om hvem han syntes burde erstatte John Bolton, skal Romney ha svart «John Bolton».

Samtidig sa Rand Paul, som blant annet stilte mot Trump i kampen om republikanernes nominasjon i 2016, mente at det var et klokt valg å avskjedige Bolton, og at sannsynligheten for krig sank i det han fikk sparken.

– Han har det naive synet at han synes vi skal gjenskape verden i vårt eget bilde ved å velte andre land gjennom voldelig overtakelse, sa han.

Publisert: 10.09.19 kl. 18:06 Oppdatert: 10.09.19 kl. 21:17







Mer om