SIER OPP: Douglas Ross har sagt opp jobben sin. Her sammen med Boris Johnson i november 2019. Foto: POOL / X80003

Regjeringsmedlem sier opp etter Cummings-saken

Etter at Dominic Cummings bekreftet en kjøretur på over 40 mil mens han trodde han var coronasmittet, sa regjeringsmedlem Douglas Ross opp jobben sin tirsdag.

Mandag bekreftet Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings at han reiste over 40 mil unna sitt hjem, samtidig som han trodde han var coronasmittet.

Det har i ettertid vekket sterke reaksjoner, og noen titalls fotografer og journalister var utenfor huset til Cummings gjennom mandagen. Det samme har også noen demonstranter som har blant annet har stått med skilt foran huset med teksten: «Er du over loven?»

Tirsdag ble det kjent at Douglas Ross, et konservativt medlem av den britiske regjeringen, trekker seg i protest mot Boris Johnsons rådgiver Dominic Cumimings. Det opplyser han selv på sin Twitter-profil.

– Jeg har ikke kommentert offentlig rundt situasjonen med Dominic Cummings da jeg har ventet på alle detaljene. Denne kunngjøringen klargjør mye, men det er fortsatt noen aspekter med forklaringen jeg har trøbbel med. Som et resultat av dette har jeg sagt opp min stilling som minister, skriver Ross på Twitter.

Han skriver videre at han aldri har møtt Cummings selv, og at han har brukt tid til å fatte avgjørelsen om å si opp jobben sin. Flere personer har vært inne å kommentert tweeten til Ross med en hyllest for integriteten hans. Ross ble ansatt som en underminister på Skottland-kontoret i desember i fjor.

Storskjem utenfor huset

24. mai ble også en bil parkert utenfor huset til Cummings med en stor flatskjerm. Der ble en video spilt av som inneholdt blant annet uttalelser fra Boris Johnson og historier fra coronasyke pasienter i Storbritannia. Det har senere blitt bekreftet at det var «Led by Donkeys» som sto bak dette. Det er en anti-Brexit politisk kampanje som bruker satire rettet mot politikere som er for Brexit.

I tillegg finnes det et klipp i sosiale medier som viser at en reporter fra Sky News ringer på utenfor porten til Cummings foreldre sin eiendom.

LED BY DONKEYS: Denne skjermen ble parkert utenfor Dominic Cummings sitt hus søndag. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Skjønner hvorfor folk er sinte

Cummings fortalte at kona ble syk, og han mistenkte selv at han var smittet. Derfor var han bekymret for at de begge skulle bli såpass syke at de ikke kunne passe på barnet. I tillegg forklarte han at det var rettet trusler mot ham på sosiale medier, og at han derfor valgte å reise til en isolert hytte på farens eiendom. Han understreket også at han ikke var i kontakt med foreldrenes hus.

– Jeg skjønner hvorfor folk er sinte, men jeg tror og håper at når jeg har nå forklart omstendighetene, så ser de var dette en komplisert situasjon. Andre ville kanskje gjort noe annet, sa Cummings.

Cummings hevder at han slet med synet og derfor valgte å kjøre en tur for å se om han klarte å gjennomføre turen, før familien reiste tilbake til London.

Rådgiveren sa mandag at han ikke hadde vurdert å trekke seg.

SINNE: Flere har reagert på Cummings sine handlinger, og noen har valgt å uttrykke det skriftlig på veien utenfor hans hjem. Foto: GLYN KIRK / AFP

Publisert: 26.05.20 kl. 10:56

