SpaceX' første bemannede rakett er skutt opp

Klokken 21.22 norsk tid lørdag kveld ble SpaceX skutt opp fra Kennedy Space Center i USA, med to astronauter ombord. Alt er så langt gått etter planen.

Romferden er en stor politisk og teknologisk seier for USA, som siden 2011 har sendt sine astronauter opp i rommet fra Russland.

En tydelig beveget Nasa-Sjef Jim Bridenstine kommenterte oppskytingen bare minutter senere:

– Dette har vi ventet på lenge. Det er gått ni år siden sist, nå er det gjort. Vi har klart det.

Også for Elon Musk, mannen bak SpaceX, er dette en avgjørende reise. Ikke bare har hans firma utviklet gjenbrukbare raketter som lander av seg selv. Med denne romferden viser han at SpaceX’ rakett Falcon 9 trygt kan frakte mennesker ut til verdensrommet. SpaceX er det første private selskapet som har sendt astronauter opp i verdensrommet.

De to astronautene Bob Behnken og Doug Hurley var rolige mens de i ventet på oppskytingen inne fra kapselen på toppen av SpaceX. Raketten skal frakte dem til den internasjonale romstasjonen, hvor de skal være i opp til fire måneder. Romstasjonen er gammel, men det jobbes for å forlenge dens levetid, slik at den kan brukes i kanskje enda ti år.

USAs president Donald Trump og hans visepresident Mike Pence var til stede under oppskytingen i Florida.

Oppskytingen skulle egentlig skje torsdag denne uken, men da ble den avlyst da det bare var sytten minutter igjen av nedtellingen, på grunn av dårlig vær i området.

Utviklingen av SpaceX har foregått lenge. I mars 2017 klarte de for første gang å få en bærerakett til å returnere til landjorden av seg selv, etter flere mislykkede forsøk og eksplosjoner. Siden den gang har de fraktet satellitter opp i verdensrommet, men planen har hele tiden vært å frakte mennesker. Elon Musks endelige mål er imidlertid ikke romstasjonen: Han vil til Mars. I 2016 sa han at planen er å sende mennesker til Mars innen 2024.

OPP, OPP: Visepresident Mike Pence og president Donald Trump ser på oppskytingen av SpaceX lørdag kveld, norsk tid. Foto: MANDEL NGAN, AFP

