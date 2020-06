TIDLIGERE FORSVARSMINISTER: James Mattis og Donald Trump i Det hvite hus i oktober 2018. To måneder senere sa Mattis opp sin stilling. Foto: Leah Millis / X90205

Tidligere forsvarsminister med knallhardt Trump-oppgjør: – Han prøver å splitte folket

Kritikken mot Donald Trumps håndtering av krisen i USA tilspisser seg. Tidligere forsvarsminister James Mattis mener presidenten bevisst forsøker å skape splid i landet.

Oppdatert nå nettopp

Flere tidligere Pentagon-topper gikk tirsdag ut og kritiserte Trump og militærets rolle under krisen som har oppstått i USA etter George Floyds dødsfall.

Tidligere forsvarssjef Mike Mullen uttalte blant annet at han fryktet at USAs soldater blir brukt politisk, mens tidligere Pentagon-topp Mike Miller sa opp sin stilling i forsvarets vitenskapsråd i protest.

Nå får de støtte av USAs tidligere forsvarsminister James Mattis, som trakk seg fra stillingen i desember 2018 i på grunn av sterk uenighet med Donald Trump om Syria.

I en uttalelse publisert i The Atlantic onsdag, går han nå til frontalangrep på den sittende presidentens håndtering av krisen.

– Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke prøver å samle det amerikanske folket – han later ikke engang som han prøver. I stedet forsøker han å splitte oss.

Mattis skriver at amerikanere ikke kan regne med å få drahjelp av presidenten i tiden som kommer.

– Nå ser vi konsekvensene av tre år uten et modent lederskap. Vi kan forene oss uten ham, ved å ta i bruk styrkene som ligger i vårt sivile samfunn. Dette vil, som de siste dagene har vist oss, ikke være noen enkel oppgave, men vi skylder det til våre medborgere, og også til tidligere generasjoner som har blødd for å forsvare vårt løfte og til våre barn, skriver Mattis.

Donald Trump svarer på kritikken: – Dere tar feil!

Donald Trump holdt mandag en tale hvor han truet med å sende soldater til amerikanske delstater for å slå ned på opptøyene. Etterpå spaserte han til kirken St. John’s i Lafayette Park overfor Det hvite hus, hvor han stilte seg opp med en bibel i hånden.

Flere tidligere forsvarssjefer, som Martin E. Dempsey og Tony Thomas, har også kritisert måten militæret opptrådte på mandag, skriver New York Times.

Se hvordan demonstrantene ble møtt utenfor Det hvite hus her:

Mattis kaller Trumps opptreden utenfor kirken for en «bisarr fotoseanse».

– Da jeg ble med i militæret for 50 år siden, avla jeg en ed om å beskytte og forsvare grunnloven. Jeg hadde aldri trodd at soldater som har avlagt den samme eden ville bli beordret til å handle i strid med de grunnlovsfestede rettighetene til sine medborgere – og i alle fall ikke for å legge til rette for en bisarr fotoseanse for den valgte sjefen, med militære ledere stående ved hans side.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert kritikken fra Mattis, men skrev tirsdag på Twitter at kritikerne tar feil, og at demonstrantene som ble fjernet utenfor Det hvite hus mandag var voldelige.

Se hele Trumps tale mandag her:

Publisert: 04.06.20 kl. 01:42 Oppdatert: 04.06.20 kl. 02:04

