BRYTER MED WHO: President Donald Trump sa på en pressekonferanse fredag kveld at USA stanser samarbeidet med WHO. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: USA bryter med WHO

USA bryter forholdet med WHO, sier president Trump på en pressekonferanse fredag.

Årsaken er at Trump mener organisasjonen ikke har håndtert utbruddet av coronaviruset på en god nok måte og samtidig ikke gjort de endringene som USA har bedt om.

Han sier USA nå vil bruke pengene som de tidligere har gitt til WHO, på andre organisasjoner i stedet. USA har tidligere stått for omlag 15 prosent av hele WHOs budsjett.

Trump har tidligere uttalt sin sterke misnøye til WHO, og særlig dratt frem Kina som et eksempel som ifølge USAs president har fått mer hjelp til tross for at de betaler mindre til organisasjonen.

Han sier at Kina holdt coronaviruset skjult, noe som førte til at det spredte seg verden over, samtidig som han sier at WHO er i lomma på Kina. Han sier USA i fjor bidro med 450 millioner dollar, mens Kina kun bidro med 85 millioner dollar.

USA har de siste årene gitt mellom 100 og 450 millioner dollar til WHO-prosjekter i tillegg til den årlige støtten til organisasjonen, som for perioden 2020 til 2021 var på 116 millioner dollar

les også Gro svarer Trump: – WHO er sentral i å forebygge kriser

Tirsdag 19. mai sendte Trump et fire siders langt brev til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus hvor han truet med å stanse pengestøtten til organisasjonen permanent og revurdere USAs medlemskap.

Store deler av ansvaret for det han mente var WHOs feilsteg, la han på WHOs direktør.

– Det kanskje aller verste er at vi vet at Verdens helseorganisasjon kunne ha gjort det så mye bedre. Bare for noen få år siden, under en annen leder, viste WHO verden hvor mye de hadde å tilby, skrev Trump.

Lederen han her siktet til er Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun leder helseorganisasjonen mellom 1998 og 2003.

Trump trakk frem hennes håndtering av SARS-epidemien i 2003, og særlig beslutningen om å fraråde reiser til utbruddsområdet i Kina.

USAs president var også ute i midten av mai og stanset

Publisert: 29.05.20 kl. 20:59 Oppdatert: 29.05.20 kl. 21:22

