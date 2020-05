DEMONSTRASJONER: To menn demonstrerte utenfor statsadvokat Mike Freemans hus i Minneapolis fredag. Freeman er ansvarlig for en eventuell tiltale mot mennene som drepte Floyd. Foto: Thomas Nilsson / VG

Store demonstrasjoner sprer seg over USA

Enorme protester har spredt seg til minst 30 amerikanske byer etter at en ubevæpnet svart mann døde etter en voldsom pågripelse i Minneapolis.

Nå nettopp

– Jeg får ikke puste.

Videoen av afroamerikanske George Floyd som holdes i bakken av tre, hvite politimenn har gått over hele verden. På bare fire dager har store demonstrasjoner spredt seg fra Minneapolis i delstaten Minnesota til en rekke andre amerikanske byer, til tross for portforbud og soldater fra nasjonalgarden i gatene.

Sinne og frustrasjon over politivold mot svarte amerikanere har på ny blitt vekket.

I minst 30 byer har tusenvis av mennesker så langt tatt til gatene, skriver CNN. Mange av demonstrasjonene har gått fredelig for seg, men i noen byer har protestene blitt voldelige.

Politiet har svart med tåregass, pepperspray og gummikuler.

I Minneapolis er det innført portforbud, og Pentagon har gått til det uvanlige skritt å sette inn avdelinger med militærpoliti i beredskap.

Omfattende opptøyer

Etter at Floyd døde som følge av arrestasjonen i Minneapolis mandag kveld norsk tid, ser det ut til at sinne har trumfet frykten for coronasmitte i USA.

CNN rapporterer om opptøyer blant annet i Los Angeles, Bakersfield, Sacramento, San Jose, Oakland og San Francisco i California.

I Oakland ble to politibetjenter tilknyttet Federal Protective Service (FPS), en amerikansk føderal politistyrke underlagt sikkerhetsdepartementet, skutt under protester fredag kveld.

Én av betjentene døde av skadene, opplyser politiet i Oakland til CNN.

I delstaten Colorado har det brutt ut opptøyer i Denver, og politiet har avfyrt pepperspray mot demonstrantene, melder kanalen.

Natt til lørdag norsk tid gikk demonstranter til angrep på CNNs hovedkontor i Atlanta, Georgia.

Ifølge CNN skal minst en politimann har blitt stukket med en gjenstand. I tillegg er dører og vinduer knust, det er kastet røykbomber og skutt fyrverkeri inn i bygningen. Så langt skal én person være arrestert. Georgias guvernør erklærte lørdag unntakstilstand.



















Politiet avfyrte tåregass etter at fredelige demonstrasjoner eskalerte i Portland fredag kveld.

I Houston, Texas skal flere politifolk ha blitt sendt til sykehus etter demonstrasjonene fredag, skriver CNN. I tillegg skal 60 personer ha blitt pågrepet etter protestene, rapporterer KTRK. Det har også brutt ut demonstrasjoner i Dallas.

Videre er det rapportert om opptøyer i Chicago i Illinois, Des Moines i Iowa, Indianapolis og Fort Wayne i Indiana, New Orleans i Louisiana, New York by, Boston i Massachusetts, Las Vegas i Nevada, Charlotte i North Carolina, Columbus og Cincinnati i Ohio, Richmond i Virginia, samt hovedstaden Washington D.C.

Under opptøyene i Detroit i Michigan skal en 19 år gammel mann ha blitt skutt og drept. Foreløpig er det ingen opplysninger som bekrefter at mannen ble skutt av politiet.

I Portland i delstaten Oregon erklærte ordfører Ted Wheeler lørdag unntakstilstand, etter voldsomme opptøyer natt til lørdag.

I byen Louisville i Kentucky har demonstrantene også rettet sine protester mot drapet på 26 år gamle Breonna Taylor - en afroamerikansk kvinne som ble skutt og drept av politiet i oppgangen utenfor sitt eget hjem den 13. mars.

Preget by

Floyds død er ikke den første som har vekket reaksjoner over politivold rettet mot svarte i Minneapolis, der protestene begynte.

I november 2015 ble 24 år gamle Jamar Clark drept av politiet, og store demonstrasjoner oppstod.

Det ble ikke ført noen sak mot de to politimennene som var involvert i hendelsen, skrev CNN i oktober 2016.

les også Det hvite hus i «lockdown»

I 2016 ble Philando Castle skutt og drept av politiet i et nabolag bare 15 minutter unna sentrum av de pågående opptøyene.

I juni året etter ble politimannen frikjent for drap.

Den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til avdøde George Floyd, er arrestert og siktet for uaktsomt drap.

Politimannen var en av fire politibetjenter som søndag deltok i arrestasjonen av Floyd.

En delvis årsak til demonstrasjonene kan også skyldes siktelsen. Floyds familie vil ha overlagt drap som siktelse og i følge CNN er det en viktig årsak til nattens nye demonstrasjoner.

les også Demonstrant i Minneapolis: – Det er oss mot dem

Skutt og drept på joggetur

Gnisten til «Black Lives Matter»-bevegelsen og opptøyene ble på ny tent allerede i mars, etter at 25 år gamle Ahmaud Arbery ble skutt og drept på en joggetur i sitt eget nabolag i kystbyen Brunswick, Georgia. Arbery ble drept av to hvite menn den 23. februar, og senere ble en 36 sekunder lang video spredt på nett.

Les mer: Drapet som ryster USA

Videoen viser 25-åringen løpe rundt en bil, som to av gjerningsmennene brukte til å følge etter ham. Flere skudd avfyres, og afroamerikaneren faller død om på bakken.

I et USA i lockdown begynte en forholdsvis begrenset protest over hele landet. Mange støttet Arbery ved å løpe 2.23 miles, som tilsvarer tre og en halv kilometer, for å markere dagen den unge mannen ville fylt 26 år. Emneknaggen #IRunWithMaud gikk viralt.

7. mai – over ti uker etter hendelsen – bestemte politiet seg for å pågripe og siktet de to mennene.

I slutten av mai samlet hundrevis av demonstranter seg likevel foran tinghuset i Glenn County for å protestere mot håndteringen av saken, på tross av strenge smittevernsregler, skrev Time.

PROTEST: I slutten av mai begynte de første demonstrasjonene mot drapet på Ahmaud Arbery i Georgia. På grunn av coronaviruset hadde mange uttrykt sin støtte til 25-åringens over sosiale medier. Foto: Hyosub Shin / Atlanta Journal-Constitution

Lørdag gikk demokratenes sannsynlige presidentkandidat Joe Biden ut og uttalte at det er på høy tid at USA tar et oppgjør med sine lange historie av systematisk rasisme.

– Alle mennesker trenger å puste. Det er så enkelt, så grunnleggende, så brutalt, sier Biden, som forteller at han har ringt Floyds familie for å kondolere.

Publisert: 30.05.20 kl. 16:03

Mer om USA CNN Protest Politivold

Fra andre aviser